Шерзод Шерматов: Синергия между Узбекистаном и Азербайджаном открывает новые возможности для IT-экспорта - ИНТЕРВЬЮ

Цифровая трансформация Центральной Азии и Кавказа сегодня выходит за пределы национальных стратегий, формируя единый технологический ландшафт региона. В условиях стремительного роста IT-экспорта и внедрения искусственного интеллекта стратегическое партнерство Узбекистана и Азербайджана становится фундаментом для создания нового "Цифрового Шелкового пути" - амбициозного моста между Европой и Азией.

О перспективах создания совместного цифрового коридора, строительстве хабов для искусственного интеллекта в эксклюзивном интервью Report рассказал министр цифровых технологий Республики Узбекистан Шерзод Шерматов.

Представляем интервью читателям:

- Господин министр, Узбекистан поставил амбициозную цель довести экспорт IT-услуг до 5 млрд долларов. Видите ли вы потенциал в создании совместного с Азербайджаном "цифрового коридора", который позволил бы IT-компаниям обеих стран использовать общую инфраструктуру и налоговые льготы (IT Park и Baku ID) для более эффективного выхода на рынки ЕС и Ближнего Востока?

- У нас сложились очень тесные отношения с коллегами как на уровне министерств, так и на уровне наших IT-парков.

Наши ведомства уже активно сотрудничают по тем вопросам, которые вы затронули. В частности, мы совместно выступаем на крупных международных конференциях. Это не только обеспечивает значительную экономию средств, но и позволяет представлять наш регион как единое целое, привлекая больше внимания инвесторов. Фундамент такого партнерства заложен лидерами наших стран.

Это открывает большие возможности для поиска синергии. Сейчас у нас действует система взаимной поддержки: мы открываем возможности для азербайджанских стартапов в узбекском сегменте, а узбекских - в азербайджанском. Такой "цифровой коридор" нам жизненно необходим. Это также касается проекта прокладки подводного кабеля по дну Каспийского моря. В Узбекистане создается множество дата-центров, основные клиенты которых находятся в Европе. Для обеспечения их работы требуются надежные оптоволоконные сети, и подобные кабельные системы критически важны для всего региона.

- Проект "Цифровой Шелковый путь", реализуемый совместно с азербайджанскими партнерами, превращает Азербайджан в транзитный цифровой хаб между Европой и Азией. Как Министерство цифровых технологий Узбекистана планирует синхронизировать свою стратегию развития дата-центров с этой новой магистралью и обсуждается ли с Баку создание единого виртуального пространства данных для упрощения цифровой торговли в нашем регионе?

- Подобные телекоммуникационные сети необходимы для развития всего региона, так как любые данные передаются через них. Чем больше будет таких магистралей, тем шире станут возможности для бесперебойного прохождения цифровых потоков.

Сегодня у стран региона есть большие амбиции по созданию инфраструктуры для дата-центров в сфере искусственного интеллекта. Например, в Республике Каракалпакстан создается специальная экономическая зона для таких объектов, где предусмотрены значительные налоговые льготы и специальные тарифы на электроэнергию. Основные потребители этих мощностей находятся в европейских странах. Чтобы они могли пользоваться нашими услугами, нам необходимы надежные каналы связи, проходящие через территорию дружественных государств, и в первую очередь - через Азербайджан.

- Шерзод Хотамович, в 2026 году обе наши страны перешли к этапу активного внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в государственном секторе и промышленности. Рассматривается ли возможность создания совместной с Азербайджаном научно-исследовательской лаборатории или платформы для обмена данными (Data Exchange Platform), поскольку это могло бы помочь в обучении языковых моделей для тюркских языков и создании общих решений для "умных городов"?

- Безусловно, в этом направлении ведется большая работа. Искусственный интеллект - это относительно новая сфера для всех нас, и мы постоянно обмениваемся опытом с нашими друзьями. Благодаря доверительным отношениям между министерствами и профильными организациями у нас налажен прямой диалог. Нам не нужно использовать официальные каналы связи через МИД или ждать долгих разрешений - мы находимся на связи в режиме реального времени через мессенджеры и можем оперативно обсуждать любые вопросы.

Такой формат коммуникации позволяет быстро находить новые точки соприкосновения. Что касается искусственного интеллекта и обучения языковых моделей, то мы всегда готовы расширять сотрудничество и реализовывать новые совместные проекты в этой области.