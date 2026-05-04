В Азербайджане за апрель задержаны 18 человек за нарушение госграницы

В апреле в Азербайджане за нарушение государственной границы задержаны 18 человек. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

Как сообщили Report в Государственной пограничной службе, среди задержанных - 4 гражданина Азербайджана, 4 - Афганистана, 3 - Ирана, 3 - Марокко, 2 - Нигерии, по одному - из Пакистана и Алжира.

В рамках борьбы с незаконной миграцией задержаны 6 человек, пытавшихся пересечь границу с поддельными штампами, паспортами и чужими документами. За нарушение правил пограничного режима задержаны 58 человек, в отношении которых приняты соответствующие меры.

Кроме того, задержаны 366 человек, находившихся в розыске, - все они переданы компетентным органам. Предотвращен выезд из страны 804 человек с запретом на выезд, а также въезд 26 человек, которым он запрещён.

В двух случаях пресечена попытка доставки наркотиков с помощью беспилотников. Из незаконного оборота изъято 121 кг 249 г наркотиков и 23 647 таблеток различного состава.

Также пресечена контрабанда на сумму 2 млн 168 тыс. 103 маната. Среди изъятого - российская валюта, огнестрельное оружие и боеприпасы, лекарственные препараты и табачные изделия.