Израиль заявил об уничтожении склада оружия ХАМАС в секторе Газа
Другие страны
- 25 октября, 2026
- 14:31
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении склада вооружений палестинского движения ХАМАС в центральной части сектора Газа.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении израильских военных.
"ЦАХАЛ нанес авиаудар, полностью уничтожив склад оружия в центральной части сектора Газа. Этот объект использовался военным крылом ХАМАС для хранения различных видов вооружений, включая автоматы, пусковые установки и ракеты", - отмечается в сообщении.
В израильской армии подчеркнули, что продолжат принимать меры для предотвращения попыток ХАМАС восстановить свой боевой потенциал и приобрести оружие, которое может быть использовано против израильских военнослужащих.
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