Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Израиль заявил об уничтожении склада оружия ХАМАС в секторе Газа

    Другие страны
    • 25 октября, 2026
    • 14:31
    Израиль заявил об уничтожении склада оружия ХАМАС в секторе Газа

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении склада вооружений палестинского движения ХАМАС в центральной части сектора Газа.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении израильских военных.

    "ЦАХАЛ нанес авиаудар, полностью уничтожив склад оружия в центральной части сектора Газа. Этот объект использовался военным крылом ХАМАС для хранения различных видов вооружений, включая автоматы, пусковые установки и ракеты", - отмечается в сообщении.

    В израильской армии подчеркнули, что продолжат принимать меры для предотвращения попыток ХАМАС восстановить свой боевой потенциал и приобрести оружие, которое может быть использовано против израильских военнослужащих.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) Палестинское движение ХАМАС
    İsrail ordusu Qəzza zolağında HƏMAS-ın silah anbarını məhv edib
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    14:50
    Германия примет участие в первых учениях "коалиции желающих" в ноябре
    Другие страны
    14:31
    Израиль заявил об уничтожении склада оружия ХАМАС в секторе Газа
    Другие страны
    14:13
    Неймар назвал свое удаление с поля проявлением расизма
    Футбол
    14:04
    Саудовская Аравия перехватила 10 баллистических ракет, выпущенных хуситами
    Другие страны
    13:54
    В Азербайджане из-за тумана ухудшится видимость на дорогах
    Экология
    13:36
    Фото
    Сборная Азербайджана одержала вторую победу на ЧМ U-15 в Баку
    Командные
    13:34
    Россия заявила о готовности возобновить переговоры с США и Украиной после 4 ноября
    Другие страны
    13:23
    "Барселона" рассматривает возможность приобретения защитника "Ювентуса"
    Футбол
    13:04
    Аббас Арагчи призвал свести к нулю присутствие иностранных сил в регионе
    В регионе
    Лента новостей