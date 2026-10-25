Израиль заявил об уничтожении склада оружия ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении склада вооружений палестинского движения ХАМАС в центральной части сектора Газа.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении израильских военных.

"ЦАХАЛ нанес авиаудар, полностью уничтожив склад оружия в центральной части сектора Газа. Этот объект использовался военным крылом ХАМАС для хранения различных видов вооружений, включая автоматы, пусковые установки и ракеты", - отмечается в сообщении.

В израильской армии подчеркнули, что продолжат принимать меры для предотвращения попыток ХАМАС восстановить свой боевой потенциал и приобрести оружие, которое может быть использовано против израильских военнослужащих.