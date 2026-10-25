В Бразилии начался второй тур президентских выборов

В Бразилии стартовало голосование во втором туре президентских выборов, в котором за пост главы государства борются действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва и оппозиционный политик, сенатор Флавиу Болсонару.

Как передает Report, избирательные участки открылись в воскресенье в 08:00 по времени Бразилиа (15:00 по бакинскому времени). Голосование завершится в 17:00 (00:00 26 октября по бакинскому времени).

Как и в первом туре, голосование по всей стране проходит одновременно. В связи с разницей часовых поясов в западной части штата Амазонас и соседнем штате Акри участки открылись в 06:00 по местному времени, а в ряде других западных штатов - в 07:00.

Право голоса имеют более 158 млн граждан Бразилии.

По итогам первого тура, состоявшегося 4 октября, наибольшее число голосов набрал Флавиу Болсонару, сын бывшего президента страны Жаира Болсонару, - 47,03%. Лула да Силва получил поддержку 45,16% избирателей.

Согласно последним опросам общественного мнения, Болсонару опережает действующего президента, однако окончательный исход выборов определит голосование во втором туре.