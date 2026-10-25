Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Президент АФФА Ровшан Наджаф посетил Говсанский спортивный комплекс

    Командные
    • 25 октября, 2026
    • 16:05
    Президент АФФА Ровшан Наджаф посетил Говсанский спортивный комплекс

    Президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Ровшан Наджаф посетил Говсанский спортивный комплекс, где ознакомился с созданными условиями и посмотрел матч между сборными Азербайджана и Андорры.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе АФФА.

    Глава федерации также поинтересовался подготовительными работами, проведенными для обеспечения возможности проведения матчей при различных погодных условиях.

    Успешное выступление сборной Азербайджана вызвало бурную реакцию родителей юных футболистов и представителей федерации, находившихся на трибунах. Второй игровой день имел особое значение как для молодых игроков, выходивших на поле, так и для членов их семей, которые получили возможность ощутить атмосферу международного турнира.

    Соревнование с участием представителей различных стран является важной площадкой для приобретения молодыми футболистами международного опыта. Игроки демонстрируют свои навыки в условиях высокой конкуренции.

    Инфраструктура Говсанского спортивного комплекса позволяет проводить одновременно 20 матчей. На каждом поле в течение дня организуется до 10 встреч. Благодаря недавно установленным профессиональным системам освещения игры продолжаются и в вечернее время без перерывов.

    Отметим, что чемпионат мира по футболу U-15 и фестиваль завершатся 30 октября. Финальный матч турнира состоится в Бакинском кристальном зале.

    Президент АФФА Ровшан Наджаф посетил Говсанский спортивный комплекс
    Президент АФФА Ровшан Наджаф посетил Говсанский спортивный комплекс
    Президент АФФА Ровшан Наджаф посетил Говсанский спортивный комплекс
    Президент АФФА Ровшан Наджаф посетил Говсанский спортивный комплекс
    Президент АФФА Ровшан Наджаф посетил Говсанский спортивный комплекс
    Президент АФФА Ровшан Наджаф посетил Говсанский спортивный комплекс
    Президент АФФА Ровшан Наджаф посетил Говсанский спортивный комплекс
    Президент АФФА Ровшан Наджаф посетил Говсанский спортивный комплекс
    Президент АФФА Ровшан Наджаф посетил Говсанский спортивный комплекс
    Президент АФФА Ровшан Наджаф посетил Говсанский спортивный комплекс
    Президент АФФА Ровшан Наджаф посетил Говсанский спортивный комплекс
    Президент АФФА Ровшан Наджаф посетил Говсанский спортивный комплекс
    Президент АФФА Ровшан Наджаф посетил Говсанский спортивный комплекс
    Президент АФФА Ровшан Наджаф посетил Говсанский спортивный комплекс
    Президент АФФА Ровшан Наджаф посетил Говсанский спортивный комплекс

    Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Ровшан Наджаф Говсанский спортивный комплекс
    Фото
    AFFA prezidenti Rövşən Nəcəf Hövsan Yarış Kompleksini ziyarət edib
    44 filmi
    44 filmi

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