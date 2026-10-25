Президент АФФА Ровшан Наджаф посетил Говсанский спортивный комплекс

Президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Ровшан Наджаф посетил Говсанский спортивный комплекс, где ознакомился с созданными условиями и посмотрел матч между сборными Азербайджана и Андорры.

Об этом Report сообщили в пресс-службе АФФА.

Глава федерации также поинтересовался подготовительными работами, проведенными для обеспечения возможности проведения матчей при различных погодных условиях.

Успешное выступление сборной Азербайджана вызвало бурную реакцию родителей юных футболистов и представителей федерации, находившихся на трибунах. Второй игровой день имел особое значение как для молодых игроков, выходивших на поле, так и для членов их семей, которые получили возможность ощутить атмосферу международного турнира.

Соревнование с участием представителей различных стран является важной площадкой для приобретения молодыми футболистами международного опыта. Игроки демонстрируют свои навыки в условиях высокой конкуренции.

Инфраструктура Говсанского спортивного комплекса позволяет проводить одновременно 20 матчей. На каждом поле в течение дня организуется до 10 встреч. Благодаря недавно установленным профессиональным системам освещения игры продолжаются и в вечернее время без перерывов.

Отметим, что чемпионат мира по футболу U-15 и фестиваль завершатся 30 октября. Финальный матч турнира состоится в Бакинском кристальном зале.