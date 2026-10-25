Германия примет участие в первых учениях "коалиции желающих" в ноябре

Вооруженные силы Германии примут участие в первых военных учениях "коалиции желающих", которые пройдут в ноябре в Польше, Румынии и западной части Черного моря.

Как передает Report со ссылкой на агентство DPA, об этом сообщил представитель Министерства обороны Германии.

По его словам, участие Бундесвера в учениях под названием "Коалиция-2026" (Koalicja 2026) должно стать "знаком солидарности с партнерами".

Германия направит на учения 10 штабных офицеров и предоставит до двух военно-транспортных самолетов A400M для дозаправки в воздухе. Самолеты будут выполнять полеты с территории ФРГ.

Кроме того, Берлин обеспечит логистическую поддержку при переброске войск через территорию Германии в район проведения маневров.

Учения состоятся в ноябре на территории Польши, в воздушном пространстве Румынии и западной части акватории Черного моря. В ходе маневров впервые планируется проверить оперативную готовность многонационального контингента союзников Украины, формируемого под руководством Франции и Великобритании для обеспечения соблюдения возможного соглашения о прекращении огня.

Ранее газета The Times со ссылкой на источники сообщала, что в учениях примут участие не менее 1,5 тыс. военнослужащих Великобритании, Польши, Франции и Германии.

Отметим, что "коалиция желающих" представляет собой неформальное объединение более 30 государств, преимущественно европейских, созданное весной 2025 года для поддержки Украины. Под руководством Великобритании и Франции участники объединения разрабатывают гарантии безопасности для Киева, включая возможное размещение военных контингентов после завершения российско-украинского конфликта.