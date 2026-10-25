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    Германия примет участие в первых учениях "коалиции желающих" в ноябре

    Другие страны
    • 25 октября, 2026
    • 14:50
    Германия примет участие в первых учениях коалиции желающих в ноябре

    Вооруженные силы Германии примут участие в первых военных учениях "коалиции желающих", которые пройдут в ноябре в Польше, Румынии и западной части Черного моря.

    Как передает Report со ссылкой на агентство DPA, об этом сообщил представитель Министерства обороны Германии.

    По его словам, участие Бундесвера в учениях под названием "Коалиция-2026" (Koalicja 2026) должно стать "знаком солидарности с партнерами".

    Германия направит на учения 10 штабных офицеров и предоставит до двух военно-транспортных самолетов A400M для дозаправки в воздухе. Самолеты будут выполнять полеты с территории ФРГ.

    Кроме того, Берлин обеспечит логистическую поддержку при переброске войск через территорию Германии в район проведения маневров.

    Учения состоятся в ноябре на территории Польши, в воздушном пространстве Румынии и западной части акватории Черного моря. В ходе маневров впервые планируется проверить оперативную готовность многонационального контингента союзников Украины, формируемого под руководством Франции и Великобритании для обеспечения соблюдения возможного соглашения о прекращении огня.

    Ранее газета The Times со ссылкой на источники сообщала, что в учениях примут участие не менее 1,5 тыс. военнослужащих Великобритании, Польши, Франции и Германии.

    Отметим, что "коалиция желающих" представляет собой неформальное объединение более 30 государств, преимущественно европейских, созданное весной 2025 года для поддержки Украины. Под руководством Великобритании и Франции участники объединения разрабатывают гарантии безопасности для Киева, включая возможное размещение военных контингентов после завершения российско-украинского конфликта.

    Коалиция желающих Федеративная Республика Германия (ФРГ) Российско-украинский конфликт
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