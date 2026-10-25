Вратарь "Реала" Куртуа пропустит матч с "Барселоной" из-за гриппа

Бельгийский голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа не сможет принять участие в гостевом матче 10-го тура чемпионата Испании по футболу против "Барселоны" из-за гриппа.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба мадридского клуба.

"Куртуа в последний момент выбыл из состава на сегодняшний матч чемпионата Испании между "Реалом" и "Барселоной" из-за гриппа", - говорится в заявлении клуба.

Встреча состоится сегодня, 25 октября. Начало матча запланировано на 00:00 по бакинскому времени 26 октября.