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    Вратарь "Реала" Куртуа пропустит матч с "Барселоной" из-за гриппа

    Футбол
    • 25 октября, 2026
    • 15:10
    Вратарь Реала Куртуа пропустит матч с Барселоной из-за гриппа

    Бельгийский голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа не сможет принять участие в гостевом матче 10-го тура чемпионата Испании по футболу против "Барселоны" из-за гриппа.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба мадридского клуба.

    "Куртуа в последний момент выбыл из состава на сегодняшний матч чемпионата Испании между "Реалом" и "Барселоной" из-за гриппа", - говорится в заявлении клуба.

    Встреча состоится сегодня, 25 октября. Начало матча запланировано на 00:00 по бакинскому времени 26 октября.

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