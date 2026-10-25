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    Во Франции после массовых беспорядков задержали более 1,3 тыс. человек

    Другие страны
    • 25 октября, 2026
    • 15:30
    Во Франции после массовых беспорядков задержали более 1,3 тыс. человек

    Во Франции во время и после массовых беспорядков 24 октября задержали более 1,3 тыс. человек.

    Как передает Report со ссылкой на газету Le Figaro, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел страны.

    По данным префектуры полиции Парижа, в столице задержали 142 человека, из которых 126 были помещены под стражу.

    Число участников протестов 24 октября было сопоставимо с показателями предыдущей акции 17 октября. Однако благодаря усиленным мерам безопасности последствия беспорядков оказались менее серьезными.

    В Париже от действий мародеров пострадал один магазин. Кроме того, полиция пресекла попытку проникновения участников беспорядков в автосалон.

    По всей Франции зафиксировали 24 случая мародерства против нападений на 1,5 тыс. торговых точек неделей ранее. При этом повреждения получили многочисленные магазины.

    В ходе подавления беспорядков пострадали 53 сотрудника полиции.

    Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил, что не менее двух участников протестов получили тяжелые ранения.

    Акции протеста во Франции Задержания подозреваемых
    Fransada etiraz aksiyaları zamanı 1 300-dən çox şəxs saxlanılıb
    44 filmi
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