    Узбекистан предложил создать Альянс цифровых таможен и логистики в рамках ЦАРЭС

    • 04 мая, 2026
    • 14:48
    Узбекистан предложил создать Альянс цифровых таможен и логистики в рамках ЦАРЭС

    Страны Центральной Азии располагают всеми предпосылками для превращения в важнейший транспортно-логистический узел, соединяющий Китай, Индию, Южную Азию и другие экономики азиатского региона с европейскими рынками.

    Как передает корреспондент Report из Самарканда, данное заявление сделал председатель Совета управляющих Азиатского банка развития (АБР), заместитель премьер-министра Узбекистана Джамшид Ходжаев во время деловой сессии управляющих, проходившей в рамках 59-го ежегодного заседания Совета управляющих банка.

    Он отметил, что сложности в сфере международной логистики приводят к росту расходов государств, лишенных доступа к морским путям, на величину до 30%.

    "Центральная Азия имеет все шансы стать ключевым хабом, связывающим Китай, Индию, Южную Азию и другие азиатские экономики с Европой. В рамках программы ЦАРЭС мы предлагаем создать Альянс цифровых таможен и логистики для упрощения приграничных процедур и перевода документов в онлайн-формат", - подчеркнул Д. Ходжаев.

    Азиатский банк развития (АБР) Альянс цифровых таможен и логистики ЦАРЕС Джамшид Ходжаев Узбекистан
    Özbəkistan CAREC çərçivəsində Rəqəmsal Gömrük və Logistika Alyansının yaradılmasını təklif edib
    Uzbekistan proposes creating Digital Customs and Logistics Alliance within CAREC

