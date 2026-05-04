Узбекистан предложил создать Альянс цифровых таможен и логистики в рамках ЦАРЭС

Страны Центральной Азии располагают всеми предпосылками для превращения в важнейший транспортно-логистический узел, соединяющий Китай, Индию, Южную Азию и другие экономики азиатского региона с европейскими рынками.

Как передает корреспондент Report из Самарканда, данное заявление сделал председатель Совета управляющих Азиатского банка развития (АБР), заместитель премьер-министра Узбекистана Джамшид Ходжаев во время деловой сессии управляющих, проходившей в рамках 59-го ежегодного заседания Совета управляющих банка.

Он отметил, что сложности в сфере международной логистики приводят к росту расходов государств, лишенных доступа к морским путям, на величину до 30%.

"Центральная Азия имеет все шансы стать ключевым хабом, связывающим Китай, Индию, Южную Азию и другие азиатские экономики с Европой. В рамках программы ЦАРЭС мы предлагаем создать Альянс цифровых таможен и логистики для упрощения приграничных процедур и перевода документов в онлайн-формат", - подчеркнул Д. Ходжаев.