ГПС: В апреле выявлена контрабанда на сумму 2,2 млн манатов

В Азербайджане в апреле 2026 года выявлена контрабанда на сумму 2,2 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную пограничную службу.

В результате мер по борьбе с контрабандной деятельностью была выявлена и изъята контрабанда на общую сумму 2 168 103 маната, включая российскую валюту, огнестрельное оружие и патроны, лекарственные средства и табачные изделия.