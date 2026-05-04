ГПС: В апреле выявлена контрабанда на сумму 2,2 млн манатов
Происшествия
- 04 мая, 2026
- 14:41
В Азербайджане в апреле 2026 года выявлена контрабанда на сумму 2,2 млн манатов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную пограничную службу.
В результате мер по борьбе с контрабандной деятельностью была выявлена и изъята контрабанда на общую сумму 2 168 103 маната, включая российскую валюту, огнестрельное оружие и патроны, лекарственные средства и табачные изделия.
