Ирландия призвала АБР усилить инвестиции в цифровую и транспортную инфраструктуру

Взаимосвязанность остается ключевым условием устойчивого экономического роста и общего процветания в условиях глобальной трансформации.

Как сообщает корреспондент Report из Самарканда, об этом заявил заместитель управляющего от Ирландии Пол Райан в ходе деловой сессии управляющих на 59-м ежегодном заседании Совета управляющих Азиатского банка развития (АБР).

По его словам, на фоне ускоренного технологического развития, трансформации глобальных цепочек поставок и роста неопределенности углубление региональной интеграции приобретает особую значимость. В этой связи он призвал активизировать усилия по укреплению физических, цифровых и социальных связей, чтобы обеспечить полноценное участие в экономическом росте как городских, так и сельских сообществ.

П.Райан подчеркнул, что инвестиции в транспортные коридоры, энергетические сети и телекоммуникационную инфраструктуру играют решающую роль в развитии торговли, стимулировании инноваций и диверсификации экономик. При этом, по его словам, принципиально важно, чтобы такая инфраструктура была "умной", устойчивой к климатическим изменениям и инклюзивной.

Ирландия также призывает АБР наращивать инвестиции в цифровую инфраструктуру, развитие навыков и предпринимательства, обеспечивая ответственное внедрение новых технологий во всех секторах. Особое внимание, отметил он, должно уделяться сокращению цифрового разрыва, чтобы выгоды от цифровизации были доступны всем слоям населения, а не ограниченному кругу участников.