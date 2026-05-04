    Ирландия призвала АБР усилить инвестиции в цифровую и транспортную инфраструктуру

    Инфраструктура
    • 04 мая, 2026
    • 19:07
    Ирландия призвала АБР усилить инвестиции в цифровую и транспортную инфраструктуру

    Взаимосвязанность остается ключевым условием устойчивого экономического роста и общего процветания в условиях глобальной трансформации.

    Как сообщает корреспондент Report из Самарканда, об этом заявил заместитель управляющего от Ирландии Пол Райан в ходе деловой сессии управляющих на 59-м ежегодном заседании Совета управляющих Азиатского банка развития (АБР).

    По его словам, на фоне ускоренного технологического развития, трансформации глобальных цепочек поставок и роста неопределенности углубление региональной интеграции приобретает особую значимость. В этой связи он призвал активизировать усилия по укреплению физических, цифровых и социальных связей, чтобы обеспечить полноценное участие в экономическом росте как городских, так и сельских сообществ.

    П.Райан подчеркнул, что инвестиции в транспортные коридоры, энергетические сети и телекоммуникационную инфраструктуру играют решающую роль в развитии торговли, стимулировании инноваций и диверсификации экономик. При этом, по его словам, принципиально важно, чтобы такая инфраструктура была "умной", устойчивой к климатическим изменениям и инклюзивной.

    Ирландия также призывает АБР наращивать инвестиции в цифровую инфраструктуру, развитие навыков и предпринимательства, обеспечивая ответственное внедрение новых технологий во всех секторах. Особое внимание, отметил он, должно уделяться сокращению цифрового разрыва, чтобы выгоды от цифровизации были доступны всем слоям населения, а не ограниченному кругу участников.

    Азиатский банк развития (АБР) Ирландия Пол Райан
    İrlandiya ADB-ni rəqəmsal və nəqliyyat infrastrukturuna investisiyaları artırmağa çağırıb
    Ireland urges ADB to boost investment in digital, transport infrastructure

