İrlandiya ADB-ni rəqəmsal və nəqliyyat infrastrukturuna investisiyaları artırmağa çağırıb
- 04 may, 2026
- 20:00
Qlobal transformasiya şəraitində qarşılıqlı bağlılıq dayanıqlı iqtisadi artımın və ümumi rifahın əsas şərti olaraq qalır.
"Report"un Səmərqəndə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bu barədə Asiya İnkişaf Bankının (ADB) İrlandiyadan olan idarəedicisinin müavini Pol Rayan ADB-nin Rəhbərlər Şurasının 59-cu illik iclasında rəhbərlərin işgüzar sessiyası zamanı bildirib.
Onun sözlərinə görə, sürətlənən texnoloji inkişaf, qlobal təchizat zəncirlərinin transformasiyası və qeyri-müəyyənliyin artması fonunda regional inteqrasiyanın dərinləşməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bununla əlaqədar o, həm şəhər, həm də kənd icmalarının iqtisadi artımda tamhüquqlu iştirakını təmin etmək məqsədilə fiziki, rəqəmsal və sosial əlaqələrin möhkəmləndirilməsi istiqamətində səyləri fəallaşdırmağa çağırıb.
P. Rayan vurğulayıb ki, nəqliyyat dəhlizlərinə, enerji şəbəkələrinə və telekommunikasiya infrastrukturuna yatırılan investisiyalar ticarətin inkişafında, innovasiyaların stimullaşdırılmasında və iqtisadiyyatların şaxələndirilməsində həlledici rol oynayır. Eyni zamanda, onun sözlərinə görə, belə infrastrukturun "ağıllı", iqlim dəyişikliklərinə davamlı və inklüziv olması prinsipial cəhətdən vacibdir.
İrlandiya təmsilçisi həmçinin bütün sektorlarda yeni texnologiyaların məsuliyyətli tətbiqini təmin edərək, ADB-ni rəqəmsal infrastruktura, bacarıqların və sahibkarlığın inkişafına investisiyaları artırmağa çağırır. O qeyd edib ki, rəqəmsallaşmanın faydalarının məhdud iştirakçı dairəsi üçün deyil, əhalinin bütün təbəqələri üçün əlçatan olması məqsədilə rəqəmsal fərqin azaldılmasına xüsusi diqqət yetirilməlidir.