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    "Firefox" Azərbaycandakı bazar payının 17 %-dən çoxunu itirib

    İKT
    • 02 noyabr, 2026
    • 13:46
    Firefox Azərbaycandakı bazar payının 17 %-dən çoxunu itirib

    Bu ilin oktyabr ayında Azərbaycanda bütün platformalarda (kompüter, mobil cihaz, planşet) "Chrome" brauzerinin bazar payı 78,29 % təşkil edib.

    "Report" "Statcounter" agentliyinin son hesabatına istinadən xəbər verir ki, bu, sentyabr ayına nisbətən 0,04 faiz bəndi, 2025-ci ilin oktyabr ayının göstəricisi ilə müqayisədə isə 3 faiz bəndi azdır.

    İkinci pillədəki "Safari"nin bazar payı aylıq 1,29 faiz bəndi, il ərzində isə 1,87 faiz bəndi artaraq 9,78 % olub.

    Növbəti yerdə qərarlaşan "Firefox"un bazar payı aylıq 0,96 faiz bəndi və ya 17,5 % azalaraq, il ərzində isə 2,9 faiz bəndi artaraq 4,51 % təşkil edib.

    Dördüncü yerdəki "Samsung Internet"in bazar payı ay ərzində 0,3 faiz bəndi azalaraq, illik müqayisədə isə 1,2 faiz bəndi artaraq 3,62 % təşkil edib.

    İlk beşliyi qapadan "Edge"nin bazar payı aylıq 0,17 faiz bəndi, il ərzində isə 0,06 faiz bəndi azalaraq 1,92 % olub.

    Müxtəlif platformaların bazar payına görə brauzerlərin ilk beşliyi aşağıdakı kimidir:

    Kompüterlərdə:

    "Chrome" – 78,35 % (aylıq 2,4 faiz bəndi çox və illik 8,28 faiz bəndi az);

    "Firefox" – 11,48 % (aylıq 2,21 faiz bəndi az və illik 8,72 faiz bəndi çox);

    "Edge" – 5,57 % (aylıq 0,47 faiz bəndi az və illik 1,79 faiz bəndi çox);

    "Opera" – 1,44 % (aylıq 0,14 faiz bəndi və illik 1,57 faiz bəndi az);

    "Samsung Internet" – 0,34 % (aylıq 0,19 faiz bəndi az və 1 il əvvəl paya sahib olmayıb);

    Mobil cihazlarda:

    "Chrome" – 78,24 % (aylıq 1,29 faiz bəndi az və illik 2,6 faiz bəndi çox);

    "Safari" – 13,74 % (aylıq 1,65 faiz bəndi çox və illik 0,46 faiz bəndi az);

    "Samsung Internet" – 5,31 % (aylıq 0,38 faiz bəndi az və illik 0,26 faiz bəndi çox);

    "Firefox" – 0,98 % (aylıq 0,27 faiz bəndi az və illik 0,59 faiz bəndi çox);

    "Opera" – 0,96 % (aylıq 0,16 faiz bəndi çox və illik 1,42 faiz bəndi az);

    Planşetlərdə:

    "Chrome" – 81,69 % (aylıq 3,14 faiz bəndi az və illik 10,59 faiz bəndi çox);

    "Safari" – 8,43 % (aylıq 1 faiz bəndi çox və illik 10,16 faiz bəndi az);

    "Android" – 4,72 % (aylıq 1,94 faiz bəndi çox və illik 2,65 faiz bəndi az);

    "Samsung Internet" – 2,37 % (aylıq 0,36 faiz bəndi az və 1 il əvvəl paya sahib olmayıb);

    "Opera" – 1,7 % (aylıq 0,45 faiz bəndi və illik 0,45 faiz bəndi çox);

    Brauzerlərin bazar payı Firefox Chrome Safari Samsung Internet Edge Statcounter agentliyi
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