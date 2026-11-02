İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    Noyabrda Səyyar ASAN xidmətin fəaliyyət göstərəcəyi ünvanlar açıqlanıb

    Sosial müdafiə
    • 02 noyabr, 2026
    • 14:16
    Noyabrda Səyyar ASAN xidmətin fəaliyyət göstərəcəyi ünvanlar açıqlanıb

    Cari ilin noyabr ayında 10 rayonda vətəndaşlara səyyar ASAN xidmət göstəriləcək.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Oğuz, Ağstafa, Şabran, Astara, Ucar və Xırdalanda noyabrın 3-16-da vətəndaşlara səyyar xidmət göstəriləcək.

    Həmçinin Xankəndidə noyabrın 3-6-da, Neftçalada 3-13-də, Biləcəridə 12-26-da, Ağdamda 13-26-da, Hacıqabulda isə 17-26-da Səyyar ASAN xidmət baş tutacaq

    Səyyar ASAN xidmət avtobusları həftə içi 5 gün saat 10:00-dan 17:00-dək fəaliyyət göstərir.

    Neftçalada fəaliyyət göstərən Səyyar ASAN xidmət avtobusunda isə iş qrafiki saat 11:00- dan 17:00-dək nəzərdə tutulub.

    Vətəndaşlar səyyar xidmətlər barədə ətraflı məlumat əldə etmək üçün 108 (daxili nömrə 3 yığaraq) Çağrı mərkəzinə müraciət edə bilərlər.

    ASAN Xidmət Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi Səyyar xidmət
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    14:34
    SOCAR-ın 100 milyon dollarlıq istiqrazlarının tədavül müddəti başa çatıb
    Maliyyə
    14:30
    "Araz-Naxçıvan"ın prezidenti Mahmud Sadıqov: "Rəqiblərimizin bizdən güclü olduğunu bilirdik"
    Futbol
    14:23
    İrəvan-Moskva gərginliyi artır: Zaxarovanın sərt dili, Kremlin Belarus rıçaqı
    Analitika
    14:18
    SOCAR III rübdə 1,7 milyon tondan çox neft hasil edib
    Energetika
    14:16
    Noyabrda Səyyar ASAN xidmətin fəaliyyət göstərəcəyi ünvanlar açıqlanıb
    Sosial müdafiə
    14:14
    SOCAR ötən rüb ixrac etdiyi neft və qaz həcmlərini açıqlayıb
    Energetika
    14:08
    Foto
    AZCON və "Samruk-Kazyna" strateji əməkdaşlığı genişləndirir
    Biznes
    14:03
    Anuar Nuraxmetov: "Azərbaycan regional kibertəhlükəsizlik mərkəzinə çevrilə bilər" - Müsahibə
    İKT
    13:53
    Azərbaycanın Böyük Britaniya ilə ticarət dövriyyəsi 3 dəfəyə yaxın artıb
    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti