DSX: Apreldə 2,2 milyon manatlıq qaçaqmal aşkarlanıb
Hadisə
- 04 may, 2026
- 14:18
Bu ilin aprel ayında 2,2 milyon manatlıq qaçaqmal aşkarlanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sərhəd Xidməti məlumat yayıb.
Bildirilib ki, qaçaqmalçılıq fəaliyyətinə qarşı mübarizə tədbirləri nəticəsində ümumi dəyəri 2 milyon 168 min 103 manat оlan qaçaqmal, о cümlədən Rusiya valyutası, odlu silah və ona məxsus patronlar, dərman vasitələri və tütün məmulatları aşkar olunaraq götürülüb.
