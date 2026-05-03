    "İnter Mayami" ev oyununda 3:0 hesabı ilə öndə olmasına baxmayaraq, qalibiyyəti əldən verib

    Futbol
    • 03 may, 2026
    • 06:40
    İnter Mayami ev oyununda 3:0 hesabı ilə öndə olmasına baxmayaraq, qalibiyyəti əldən verib

    "İnter Mayami" ABŞ-nin MLS Liqasının müntəzəm çempionatının ev oyununda "Orlando"ya 4:3 hesabı ilə məğlub olub.

    "Report" xəbər verir ki, ilk hissənin gedişində "İnter" üç qol vursa da, qonaqlar buraxılan qolların əvəzini çıxmağı və ikinci hissəyə əlavə olunmuş vaxtda qələbə əldə etməyi bacarıblar.

    Görüşün 4-cü dəqiqəsində meydan sahiblərinin yamaykalı müdafiəçisi Yen Fray venesuelalı yarımmüdafiəçi Telasko Seqoviyanın ötürməsini tamamlayaraq qonaqların qapısından ilk topu keçirib. 25-ci dəqiqədə isə Seqoviyanın özü topu rəqib qapısının toruna göndərib. Ona qol ötürməsini "İNter Mayami"nin ulduz hücumçusu Lionel Messi verib. Səkkiz dəqiqə sonra argentinalı özü uruqvaylı hücumçu Luis Suaresin ötürməsini reallaşdıraraq meydan sahiblərinin üstünlüyünü darmadağın həddinə çatdırıb. Qonaq komanda hesab 0:3 olduqdan sonra oyunun gedişatını dəyişdirməyi bacarıb. 78-ci dəqiqəyə qədər "şirlər"in argentinalı hücumçusu Martin Oxeda het-trik rəsmiləşdirib, 90+3-cü dəqiqədə isə Trinidad və Tobaqo yığmasının yarımmüdafiəçisi Tayriz Spayser qələbə nöqtəsini qoyub.

    "İnter Mayami" MLS-də doqquz oyundan ibarət olan məğlubiyyətsizlik seriyasını itirib. "Orlando" isə bütün çempionat ərzində yalnız üçüncü qələbəsini qazanıb. "İnter Mayami" 10 turun yekununa görə 19 xal toplayaraq Şərq Konfransında ikinci yerdə qərarlaşıb. Orlando klubu Şərqdə 14-cü mövqedədir (10 xal).

    Növbəti oyunda "İnter Mayami" "Toronto"nun qonağı olacaq, "Orlando Siti" isə "Kleb de Fut Monreal"la səfər görüşü keçirəcək. Hər iki oyun mayın 9-na planlaşdırılıb.

    MLS Liqası İnter Mayami FK Orlando FK
    "Интер Майами" с Месси в составе уступил в домашней игре, ведя в счете 3:0

