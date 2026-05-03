"Интер Майами" с Месси в составе уступил в домашней игре, ведя в счете 3:0

"Интер Майами" со счето 4:3 проиграл "Орландо" в домашнем матче регулярного чемпионата МЛС.

Как сообщает Report, по ходу первого тайма "цапли" забили три мяча, но гости сумели отыграться и вырвать победу в компенсированное ко второму тайму время.

На 4-й минуте встречи ямайский защитник хозяев Йен Фрэй распечатал ворота гостей, замкнув передачу венесуэльского хавбека Теласко Сеговии. На 25-й минуте уже сам Сеговия отправил мяч в сетку ворот противника. Голевой пас ему отдал звездный нападающий "цапель" Лионель Месси. Спустя восемь минут аргентинец лично увеличил преимущество хозяев до разгромного, реализовав передачу уругвайского форварда Луиса Суареса. Гостевая команда при счете 0:3 смогла переломить ход игры. К 78-й минуте аргентинский форвард "львов" Мартин Охеда оформил хет-трик, а на 90+3-й минуте победную точку поставил хавбек сборной Тринидад и Тобаго Тайриз Спайсер.

"Интер Майами" лишился беспроигрышной серии в МЛС, которая насчитывала девять матчей. "Орландо" добился лишь третьей победы за весь чемпионат. "Цапли" располагаются на втором месте Восточной конференции, набрав 19 очков по итогам 10 туров. Клуб из Орландо находится на 14-й позиции Востока (10 баллов).

В ближайшем матче "Интер Майами" отправится в гости к "Торонто", а "Орландо Сити" проведет выездную встречу с "Клеб де Фут Монреаль". Оба матча запланированы на 9 мая.