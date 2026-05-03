    Американская пловчиха обновила мировой рекорд на дистанции 100 м баттерфляем

    Американская пловчиха Гретхен Уолш обновила мировой рекорд на дистанции 100 метров в плавании баттерфляем.

    Как сообщает Report, на соревнованиях в Форт-Лодердейле (американский штат Флорида) Уолш в финальном заплыве показала результат 54,33 секунды.

    В прошлый раз она установила рекорд в мае 2025 года (54,60 секунды).

    Отметим, что Гретхен Уолш 23 года, на Олимпийских играх в 2024 году она завоевала две золотые и две серебряные медали. Также на ее счету четыре золота, одно серебро и одна бронза на мировых первенствах на длинной воде. В 2024 году американка завоевала семь золотых наград по итогам мирового первенства на короткой воде, на том турнире она установила девять рекордов мира.

