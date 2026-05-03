Американская пловчиха обновила мировой рекорд на дистанции 100 м баттерфляем
Индивидуальные
- 03 мая, 2026
- 10:30
Американская пловчиха Гретхен Уолш обновила мировой рекорд на дистанции 100 метров в плавании баттерфляем.
Как сообщает Report, на соревнованиях в Форт-Лодердейле (американский штат Флорида) Уолш в финальном заплыве показала результат 54,33 секунды.
В прошлый раз она установила рекорд в мае 2025 года (54,60 секунды).
Отметим, что Гретхен Уолш 23 года, на Олимпийских играх в 2024 году она завоевала две золотые и две серебряные медали. Также на ее счету четыре золота, одно серебро и одна бронза на мировых первенствах на длинной воде. В 2024 году американка завоевала семь золотых наград по итогам мирового первенства на короткой воде, на том турнире она установила девять рекордов мира.
Последние новости
20:17
В Кении жертвами наводнений и оползней стали 18 человекДругие страны
20:11
Самир Мамедли стал абсолютным победителем чемпионата Европы по бодибилдингуИндивидуальные
20:03
Фото
Из Белграда в Баку выполнен прямой авиарейс - ОБНОВЛЕНОТуризм
19:59
В Сумгайыте скончался рабочий, которому стало плохо во время работыПроисшествия
19:53
У берегов Ирана обстрелян сухогрузДругие страны
19:49
Фото
Мехрибан Алиева посетила Кубок Европы по художественной гимнастикеКомандные
19:35
Фото
На старте и финише "Бакинского марафона-2026" состоялись концертыВнутренняя политика
19:28
При ударах России по Украине погибли 10 человек, более 70 раненыДругие страны
19:07