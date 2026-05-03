Amerikalı üzgüçü dünya rekordunu yeniləyib
Fərdi
- 03 may, 2026
- 14:26
Amerikalı üzgüçü Qrethen Uolş batterflay üsulu ilə 100 metr məsafəyə üzmədə dünya rekordunu yeniləyib.
"Report" xəbər verir ki, Fort-Loderdeyldə (ABŞ-nin Florida ştatı) keçirilən yarışlarda Uolş final üzüşündə 54,33 saniyə nəticə göstərib.
Əvvəlki rekordu o, 2025-ci ilin mayında müəyyənləşdirib (54,60 saniyə).
Qeyd edək ki, Qrethen Uolşun 23 yaşı var, 2024-cü il Olimpiya Oyunlarında o, iki qızıl və iki gümüş medal qazanıb. Onun hesabında dünya çempionatlarında dörd qızıl, bir gümüş və bir bürünc medal var. 2024-cü ildə amerikalı qısa məsafədə dünya çempionatının yekunlarına görə yeddi qızıl mükafat qazanıb, həmin turnirdə o, doqquz dünya rekordu müəyyənləşdirib.
Son xəbərlər
20:12
Samir Məmmədli bodibildinq üzrə Avropa çempionatının mütləq qalibi olubFərdi
19:50
Foto
Belqraddan Bakıya birbaşa uçuş baş tutub - YENİLƏNİBTurizm
19:40
Foto
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunu izləyibKomanda
19:39
Sumqayıtda işləyən zaman halı pisləşən fəhlə dünyasını dəyişibHadisə
19:34
Fransada hərbi poliqonda keçirilən əyləncədə 30-dan çox insan xəsarət alıbDigər ölkələr
19:14
Foto
"Bakı Marafonu 2026"nın start və finişində konsert olubDaxili siyasət
19:01
Kanadanın Baş naziri Paşinyana seçkilərdə dəstək vəd edib - YENİLƏNİBRegion
18:47
Roma Papası jurnalistlərə qarşı hücumları qınayıbMedia
18:31