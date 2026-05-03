    Amerikalı üzgüçü dünya rekordunu yeniləyib

    Fərdi
    • 03 may, 2026
    • 14:26
    Amerikalı üzgüçü dünya rekordunu yeniləyib

    Amerikalı üzgüçü Qrethen Uolş batterflay üsulu ilə 100 metr məsafəyə üzmədə dünya rekordunu yeniləyib.

    "Report" xəbər verir ki, Fort-Loderdeyldə (ABŞ-nin Florida ştatı) keçirilən yarışlarda Uolş final üzüşündə 54,33 saniyə nəticə göstərib.

    Əvvəlki rekordu o, 2025-ci ilin mayında müəyyənləşdirib (54,60 saniyə).

    Qeyd edək ki, Qrethen Uolşun 23 yaşı var, 2024-cü il Olimpiya Oyunlarında o, iki qızıl və iki gümüş medal qazanıb. Onun hesabında dünya çempionatlarında dörd qızıl, bir gümüş və bir bürünc medal var. 2024-cü ildə amerikalı qısa məsafədə dünya çempionatının yekunlarına görə yeddi qızıl mükafat qazanıb, həmin turnirdə o, doqquz dünya rekordu müəyyənləşdirib.

    Dünya rekordu Üzgüçülük Qrethen Uolş ABŞ
    Американская пловчиха обновила мировой рекорд на дистанции 100 м баттерфляем
    Gretchen Walsh lowers own 100m butterfly world record for fourth time

