Несколько человек пострадали при крушении вертолета в Таиланде
Другие страны
- 03 мая, 2026
- 10:42
Несколько человек пострадали в результате крушения вертолета в провинции Самутпракан в Таиланде.
Как передает Report, об этом сообщило издание Bangkok Post.
По данным газеты, вертолет упал в воскресенье утром за автозаправочной станцией в районе Муанг.
В результате происшествия несколько человек получили травмы. Точное число пострадавших пока не уточняется.
Причины крушения вертолета остаются неизвестными.
