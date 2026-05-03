    Несколько человек пострадали при крушении вертолета в Таиланде

    • 03 мая, 2026
    • 10:42
    Несколько человек пострадали при крушении вертолета в Таиланде

    Несколько человек пострадали в результате крушения вертолета в провинции Самутпракан в Таиланде.

    Как передает Report, об этом сообщило издание Bangkok Post.

    По данным газеты, вертолет упал в воскресенье утром за автозаправочной станцией в районе Муанг.

    В результате происшествия несколько человек получили травмы. Точное число пострадавших пока не уточняется.

    Причины крушения вертолета остаются неизвестными.

    Тайланд Крушение вертолета (авиакатастрофа)
