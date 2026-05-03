Несколько человек пострадали при крушении вертолета в Таиланде

Несколько человек пострадали в результате крушения вертолета в провинции Самутпракан в Таиланде.

Как передает Report, об этом сообщило издание Bangkok Post.

По данным газеты, вертолет упал в воскресенье утром за автозаправочной станцией в районе Муанг.

В результате происшествия несколько человек получили травмы. Точное число пострадавших пока не уточняется.

Причины крушения вертолета остаются неизвестными.