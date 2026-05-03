Tailandda helikopter qəzası olub, xəsarət alanlar var
Digər ölkələr
- 03 may, 2026
- 13:33
Tailandın Samutprakan əyalətində baş verən helikopter qəzasında bir neçə nəfər yaralanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bangkok Post" qəzeti məlumat yayıb.
Qəzetin məlumatına görə, helikopter bazar günü səhər Muanq rayonundakı yanacaqdoldurma məntəqəsinin arxasında qəzaya uğrayıb.
Hadisə nəticəsində bir neçə nəfər yaralanıb. Zərərçəkənlərin dəqiq sayı hələ müəyyən edilməyib.
Qəzanın səbəbi məlum deyil.
