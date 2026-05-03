    Из России в Армению через Азербайджан было отправлено 8 вагонов удобрений — ОБНОВЛЕНО

    Из России в Армению через территорию Азербайджана осуществлена очередная поставка.

    Как передает Report, об этом сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

    Отмечается, что 8 вагонов с удобрениями общим весом 536 тонн были отправлены 3 мая со станции Биляджари в направлении Бёюк-Кясик.

    Напомним, что на сегодняшний день из России в Армению транзитом через Азербайджан доставлено более 25 тыс. тонн зерна, свыше 1 600 тонн удобрений и 68 тонн гречихи.

    Также продолжается экспорт нефтепродуктов из Азербайджана в Армению. На сегодняшний день в Армению поставлено более 8 500 тонн дизельного топлива, 979 тонн бензина АИ-92 и 2 955 тонн бензина АИ-95.

    Очередная поставка из России в Армению будет осуществлена транзитом через территорию Азербайджана.

    Как передает Report, об этом сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

    Отмечается, что в Армению будут отправлены восемь вагонов с удобрениями.

    Ожидается, что вагоны отправятся со станции Биляджари в 12:00.

    Отметим, что 30 апреля через территорию Азербайджана в Армению уже был направлен грузовой поезд из семи вагонов с российским зерном и удобрениями.

    Напомним, наряду с транзитом продолжается экспорт нефтепродуктов из Азербайджана в Армению. На сегодняшний день из Азербайджана в Армению экспортировано более 8 500 тонн дизельного топлива, 979 тонн бензина АИ-92 и 2 955 тонн бензина АИ-95.

    Azərbaycandan tranzit keçməklə Rusiyadan Ermənistana 8 vaqon gübrə göndərilib - YENİLƏNİB
    Another supply delivered from Russia to Armenia via Azerbaijan transit – Updated

