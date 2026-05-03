Монголия видит потенциал сотрудничества с Азербайджаном в рамках Среднего коридора - ЭКСКЛЮЗИВ

Монголия изучает возможности расширения участия в Среднем коридоре.

Об этом корреспонденту Report в Самарканде заявила заместитель министра финансов Монголии Хулан Бат-Эрдэнэ (Khulan Bat-Erdene) в кулуарах 59-го ежегодного заседания Совета управляющих Азиатского банка развития (АБР).

По ее словам, региональное и двустороннее сотрудничество играет ключевую роль как в развитии рынков капитала, так и в укреплении экономических связей в рамках ЦАРЭС, а также с более широким азиатским регионом и, в частности, с Азербайджаном.

"На мой взгляд, между Монголией и Азербайджаном существует значительный потенциал для сотрудничества. Помимо горнодобывающей отрасли, перспективным направлением может стать сельское хозяйство, особенно на фоне усилий обеих стран по диверсификации экономик", - отметила она.

Говоря о развитии транспортных маршрутов, Х.Бат-Эрдэнэ подчеркнула, что Монголия последовательно изучает возможности расширения участия в региональных транспортно-логистических инициативах, включая направления, связанные со Средним коридором.

"Мы рассматриваем развитие транспортной связанности как важный фактор расширения торговли, диверсификации экспортных маршрутов и укрепления экономического сотрудничества. Существует потенциал для совместного решения общих задач и раскрытия еще не реализованных возможностей за счет углубления практического взаимодействия и улучшения транспортной инфраструктуры", - добавила замминистра.