Карни выразил готовность оказать поддержку в проведении выборов в Армении - ОБНОВЛЕНО

Премьер-министр Никол Пашинян встретился с премьер-министром Канады Марком Карни в Доме правительства в Ереване.

Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, канадская делегация прибыла в Армению для участия в 8-м саммите Европейского политического сообщества (ЕПС).

"Я хотел бы поблагодарить вас за участие в саммите Европейского политического сообщества и ваш визит в нашу страну. Я считаю, что ваше участие сделает этот формат более эффективным, поскольку оно, безусловно, расширяет кругозор и перспективы", - отметил Пашинян.

Карни поблагодарил поблагодарил Пашиняна и правительство Армении за поддержку, оказанную Канаде в связи с иранским конфликтом.

Канадский премьер выразил готовность оказать поддержку в проведении парламентских выборов в Армении в рамках мониторинга ЕС. Карни также подчеркнул важность шагов, предпринятых под руководством Пашиняна для обеспечения региональной стабильности.

В ходе встречи собеседники затронули дружественные двусторонние отношения между Арменией и Канадой и обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Отметим, что парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня текущего года.

Премьер-министр Канады Марк Карни прибыл в Ереван для участия в 8-м саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) под девизом "Строим будущее: единство и стабильность в Европе".

Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, в ереванском аэропорту "Звартноц" его встретил заместитель премьер-министра Армении Тигран Хачатрян.

Уточняется, что Карни приглашен на саммит в качестве гостя и является первым главой неевропейской страны, принимающим участие в этом мероприятии.

Отметим, что 4 мая в армянской столице состоится 8-й саммит ЕПС. Первое заседание сообщества состоялось в чешской столице Праге 6 октября 2022 года. После этого саммиты последовательно проходили в Кишиневе (столица Молдовы), Гранаде (Испания), Оксфордшире (Великобритания), Будапеште (столица Венгрии), Тиране (столица Албании) и Копенгагене (столица Дании).

ЕПС объединяет лидеров примерно 50 европейских стран. Оно предоставляет платформу для содействия политическому диалогу и сотрудничеству в решении вопросов, представляющих общий интерес, для укрепления безопасности, стабильности и процветания европейского континента.