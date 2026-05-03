Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Карни выразил готовность оказать поддержку в проведении выборов в Армении - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    • 03 мая, 2026
    • 18:49
    Карни выразил готовность оказать поддержку в проведении выборов в Армении - ОБНОВЛЕНО

    Премьер-министр Никол Пашинян встретился с премьер-министром Канады Марком Карни в Доме правительства в Ереване.

    Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, канадская делегация прибыла в Армению для участия в 8-м саммите Европейского политического сообщества (ЕПС).

    "Я хотел бы поблагодарить вас за участие в саммите Европейского политического сообщества и ваш визит в нашу страну. Я считаю, что ваше участие сделает этот формат более эффективным, поскольку оно, безусловно, расширяет кругозор и перспективы", - отметил Пашинян.

    Карни поблагодарил поблагодарил Пашиняна и правительство Армении за поддержку, оказанную Канаде в связи с иранским конфликтом.

    Канадский премьер выразил готовность оказать поддержку в проведении парламентских выборов в Армении в рамках мониторинга ЕС. Карни также подчеркнул важность шагов, предпринятых под руководством Пашиняна для обеспечения региональной стабильности.

    В ходе встречи собеседники затронули дружественные двусторонние отношения между Арменией и Канадой и обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Отметим, что парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня текущего года.

    Премьер-министр Канады Марк Карни прибыл в Ереван для участия в 8-м саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) под девизом "Строим будущее: единство и стабильность в Европе".

    Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, в ереванском аэропорту "Звартноц" его встретил заместитель премьер-министра Армении Тигран Хачатрян.

    Уточняется, что Карни приглашен на саммит в качестве гостя и является первым главой неевропейской страны, принимающим участие в этом мероприятии.

    Отметим, что 4 мая в армянской столице состоится 8-й саммит ЕПС. Первое заседание сообщества состоялось в чешской столице Праге 6 октября 2022 года. После этого саммиты последовательно проходили в Кишиневе (столица Молдовы), Гранаде (Испания), Оксфордшире (Великобритания), Будапеште (столица Венгрии), Тиране (столица Албании) и Копенгагене (столица Дании).

    ЕПС объединяет лидеров примерно 50 европейских стран. Оно предоставляет платформу для содействия политическому диалогу и сотрудничеству в решении вопросов, представляющих общий интерес, для укрепления безопасности, стабильности и процветания европейского континента.

    Марк Карни Европейское политическое сообщество (ЕПС) Канада Армения Саммит ЕПС
    Kanadanın Baş naziri Paşinyana seçkilərdə dəstək vəd edib - YENİLƏNİB

    Последние новости

    20:26

    Греция может упростить въезд сербских туристов в ЕС

    Другие страны
    20:17

    В Кении жертвами наводнений и оползней стали 18 человек

    Другие страны
    20:11

    Самир Мамедли стал абсолютным победителем чемпионата Европы по бодибилдингу

    Индивидуальные
    20:03
    Фото

    Из Белграда в Баку выполнен прямой авиарейс - ОБНОВЛЕНО

    Туризм
    19:59

    В Сумгайыте скончался рабочий, которому стало плохо во время работы

    Происшествия
    19:53

    У берегов Ирана обстрелян сухогруз

    Другие страны
    19:49
    Фото

    Мехрибан Алиева посетила Кубок Европы по художественной гимнастике

    Командные
    19:35
    Фото

    На старте и финише "Бакинского марафона-2026" состоялись концерты

    Внутренняя политика
    19:28

    При ударах России по Украине погибли 10 человек, более 70 ранены

    Другие страны
    Лента новостей