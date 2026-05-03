    Для развития цепочек поставок критически важных минеральных ресурсов в регионе АБР подписаны соглашения

    Для развития цепочек поставок критически важных минеральных ресурсов в регионе АБР подписаны соглашения

    Состоялась церемония подписания документов в рамках нового финансового механизма АБР, направленного на поддержку стран Азии и Тихоокеанского региона в развитии цепочек поставок критически важных минеральных ресурсов, необходимых для чистой энергетики, аккумуляторов, электромобилей и цифровых технологий.

    Как сообщает корреспондент Report из Самарканда, соглашения подписали президент АБР Масато Канда, министр финансов Японии Сацуки Катаяма, председатель правления и генеральный директор Корейского экспортно-импортного банка Кивеон Хван, а также председатель правления и президент Корейской корпорации страхования торговли (K-SURE) Янг Джин Джанг.

    Правительство Японии обязалось предоставить 20 млн долларов США в грантовое окно, а правительство Соединенного Королевства - 1,6 млн долларов США.

    Export-Import Bank of Korea и Korea Trade Insurance Corporation подписали меморандумы на сумму по 500 млн долларов США каждый в качестве первых партнеров данного механизма.

    Данный механизм опирается на стратегию АБР на 2025 год, направленную на поддержку ответственных и устойчивых цепочек создания стоимости - от добычи критически важных минеральных ресурсов до производства - по всему региону.

    Сацуки Катаяма Масато Канда Кивеон Хван Янг Джин Джанг Korea Eximbank K-SURE Азиатский банк развития (АБР) Самарканд Узбекистан Япония Азиатско-Тихоокеанский регион
    AİB regionunda kritik əhəmiyyətli mineral resursların tədarük zəncirlərinin inkişafı üçün sazişlər imzalanıb

