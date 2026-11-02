Завтра в Баку ожидается 23 градуса тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 11-14°, днем 18-23° тепла. Атмосферное давление понизится с 766 мм до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-80%, днем 60-65%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных районах существует вероятность кратковременных дождей и грозы. Местами ожидается туман, будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-16°, днем 19-24° тепла, в горах ночью 5-10°, днем 12-17° тепла