Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Завтра в Баку ожидается 23 градуса тепла

    Экология
    • 02 ноября, 2026
    • 12:58
    Завтра в Баку ожидается 23 градуса тепла

    Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

    Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

    Температура воздуха ночью составит 11-14°, днем 18-23° тепла. Атмосферное давление понизится с 766 мм до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-80%, днем 60-65%.

    В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных районах существует вероятность кратковременных дождей и грозы. Местами ожидается туман, будет преобладать умеренный западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 11-16°, днем 19-24° тепла, в горах ночью 5-10°, днем 12-17° тепла

    Погода в Азербайджане Национальная служба гидрометеорологии
    Sabah Bakıda 23 dərəcə isti olacaq
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