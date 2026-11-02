Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Багаи: Иран готов согласовать перемирие с США за два дня

    В регионе
    • 02 ноября, 2026
    • 12:53
    Багаи: Иран готов согласовать перемирие с США за два дня

    Предложенный Ираном план из семи пунктов был сокращен и "может быть реализован в течение двух дней".

    Как передает Report со ссылкой на телеканал Al Jazeera, об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

    "Семиэтапный план Ирана остается на рассмотрении, но в целях обеспечения мира он теперь сокращен и может быть реализован в течение двух дней. Это также свидетельствует о подходе Ирана, основанном на доброй воле. Мы заявили, что если требования Ирана будут выполнены, то, возможно, безопасность в Ормузском проливе будет восстановлена и переговорный процесс начнется в течение короткого периода времени", - сказал Багаи.

    Эсмаил Багаи Эскалация на Ближнем Востоке Исламская Республика Иран Переговоры между США и Ираном
    Bəqai: İran ABŞ ilə atəşkəsi iki gün ərzində razılaşdırmağa hazırdır
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