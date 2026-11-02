Багаи: Иран готов согласовать перемирие с США за два дня
В регионе
- 02 ноября, 2026
- 12:53
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Предложенный Ираном план из семи пунктов был сокращен и "может быть реализован в течение двух дней".
Как передает Report со ссылкой на телеканал Al Jazeera, об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.
"Семиэтапный план Ирана остается на рассмотрении, но в целях обеспечения мира он теперь сокращен и может быть реализован в течение двух дней. Это также свидетельствует о подходе Ирана, основанном на доброй воле. Мы заявили, что если требования Ирана будут выполнены, то, возможно, безопасность в Ормузском проливе будет восстановлена и переговорный процесс начнется в течение короткого периода времени", - сказал Багаи.
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