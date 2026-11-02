Предотвращена попытка ввоза наркотиков из Ирана в Азербайджан с помощью БПЛА.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госпогранслужбу Азербайджана.

На служебных территориях пограничных застав "Горадиз" и "Гёйтепе" Погранвойск предотвращена переброска в общей сложности 22 кг 900 г наркотических средств из Ирана в Азербайджан.

В результате проведенных комплексных мероприятий обнаружены и обезврежены беспилотные летательные аппараты, незаконно проникшие в воздушное пространство страны.

При осмотре мест происшествий на служебной территории пограничной заставы "Горадиз" изъято 15 кг 400 г наркотических средств, на служебной территории заставы "Гёйтепе" - 7 кг 500 г.

Оперативно-следственные мероприятия по фактам продолжаются.