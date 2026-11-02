Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Предотвращена попытка ввоза наркотиков из Ирана в Азербайджан с помощью БПЛА

    Происшествия
    • 02 ноября, 2026
    • 12:59
    Предотвращена попытка ввоза наркотиков из Ирана в Азербайджан с помощью БПЛА

    Предотвращена попытка ввоза наркотиков из Ирана в Азербайджан с помощью БПЛА.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Госпогранслужбу Азербайджана.

    На служебных территориях пограничных застав "Горадиз" и "Гёйтепе" Погранвойск предотвращена переброска в общей сложности 22 кг 900 г наркотических средств из Ирана в Азербайджан.

    В результате проведенных комплексных мероприятий обнаружены и обезврежены беспилотные летательные аппараты, незаконно проникшие в воздушное пространство страны.

    При осмотре мест происшествий на служебной территории пограничной заставы "Горадиз" изъято 15 кг 400 г наркотических средств, на служебной территории заставы "Гёйтепе" - 7 кг 500 г.

    Оперативно-следственные мероприятия по фактам продолжаются.

    Предотвращена попытка ввоза наркотиков из Ирана в Азербайджан с помощью БПЛА
    Предотвращена попытка ввоза наркотиков из Ирана в Азербайджан с помощью БПЛА

    Государственная пограничная служба Азербайджана (ГПС) Наркотические вещества Исламская Республика Иран
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