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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    İrandan Azərbaycana PUA ilə narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb

    Hadisə
    • 02 noyabr, 2026
    • 12:43
    İrandan Azərbaycana PUA ilə narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb

    İrandan Azərbaycana Pilotsuz Uçuş Aparatı (PUA) ilə narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb.

    Bu barədə "Report"a Dövlət Sərhəd Xidmətindən (DSX) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, DSX-nin Sərhəd Qoşunlarının "Horadiz" və "Göytəpə" sərhəd dəstələrinin xidməti ərazilərində ümumilikdə 22 kiloqram 900 qram narkotik vasitənin İrandan Azərbaycana keçirilməsinin qarşısı alınıb.

    Keçirilmiş kompleks əməliyyat-qoşun tədbirləri nəticəsində hava məkanına qanunsuz daxil olan pilotsuz uçuş aparatları aşkarlanaraq zərərsizləşdirilib.

    Hadisə yerlərinə baxış zamanı "Horadiz" sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində 15 kiloqram 400 qram, "Göytəpə" sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində isə 7 kiloqram 500 qram narkotik vasitə götürülüb.

    Faktlarla bağlı əməliyyat-istintaq tədbirləri davam etdirilir.

    İrandan Azərbaycana PUA ilə narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb
    İrandan Azərbaycana PUA ilə narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb

    Pilotsuz uçuş aparatı (PUA) Dövlət Sərhəd Xidməti (DSX)
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    Предотвращена попытка ввоза наркотиков из Ирана в Азербайджан с помощью БПЛА
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