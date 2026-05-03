İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    AİB regionunda kritik əhəmiyyətli mineral resursların tədarük zəncirlərinin inkişafı üçün sazişlər imzalanıb

    Maliyyə
    • 03 may, 2026
    • 15:59
    AİB regionunda kritik əhəmiyyətli mineral resursların tədarük zəncirlərinin inkişafı üçün sazişlər imzalanıb

    Təmiz energetika, akkumulyatorlar, elektromobillər və rəqəmsal texnologiyalar üçün zəruri olan kritik əhəmiyyətli mineral resursların tədarük zəncirlərinin inkişafında Asiya və Sakit okean hövzəsi ölkələrini dəstəkləməyə yönəlmiş AİB-nin yeni maliyyə mexanizmi çərçivəsində sənədlərin imzalanması mərasimi keçirilib.

    "Report"un Səmərqəndə ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, sazişləri AİB-nin prezidenti Masato Kanda, Yaponiyanın maliyyə naziri Satsuki Katayama, Koreya İxrac-İdxal Bankının İdarə Heyətinin sədri və baş direktoru Kiveon Hvan, həmçinin Koreya Ticarət Sığortası Korporasiyasının (K-SURE) İdarə Heyətinin sədri və prezidenti Yanq Cin Canq imzalayıblar.

    Yaponiya hökuməti qrant pəncərəsinə 20 milyon, Birləşmiş Krallıq hökuməti isə 1,6 milyon ABŞ dolları təqdim etməyi öhdəsinə götürüb.

    "Export-Import Bank of Korea" və "Korea Trade Insurance Corporation" bu mexanizmin ilk tərəfdaşları qismində hər biri 500 milyon ABŞ dolları məbləğində memorandumlar imzalayıblar.

    Bu mexanizm AİB-nin bütün regionda məsuliyyətli və dayanıqlı dəyər yaratma zəncirlərinin, kritik əhəmiyyətli mineral resursların hasilatından tutmuş istehsalına qədər dəstəklənməsinə yönəlmiş strategiyaya əsaslanır.

    Asiya İnkişaf Bankı Mosato Kanda Kiveon Hvan
    Для развития цепочек поставок критически важных минеральных ресурсов в регионе АБР подписаны соглашения

    Son xəbərlər

    20:12

    Samir Məmmədli bodibildinq üzrə Avropa çempionatının mütləq qalibi olub

    Fərdi
    19:50
    Foto

    Belqraddan Bakıya birbaşa uçuş baş tutub - YENİLƏNİB

    Turizm
    19:40
    Foto

    Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunu izləyib

    Komanda
    19:39

    Sumqayıtda işləyən zaman halı pisləşən fəhlə dünyasını dəyişib

    Hadisə
    19:34

    Fransada hərbi poliqonda keçirilən əyləncədə 30-dan çox insan xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    19:14
    Foto

    "Bakı Marafonu 2026"nın start və finişində konsert olub

    Daxili siyasət
    19:01

    Kanadanın Baş naziri Paşinyana seçkilərdə dəstək vəd edib - YENİLƏNİB

    Region
    18:47

    Roma Papası jurnalistlərə qarşı hücumları qınayıb

    Media
    18:31

    Maqadandakı kömür mədənində 4 nəfərin meyiti aşkarlanıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti