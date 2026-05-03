Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Korea Eximbank: Мы переходим от эпохи "точно в срок" к эпохе "на всякий случай"

    Финансы
    • 03 мая, 2026
    • 12:12
    Korea Eximbank: Мы переходим от эпохи точно в срок к эпохе на всякий случай

    Korea Eximbank выделит до 500 млн долларов США Азиатскому банку развития (АБР) в течение следующих трех лет для Механизма партнерского финансирования производства критически важного минерального сырья (CMMFF).

    Как сообщает корреспондент Report из Самарканда, об этом заявил председатель правления и генеральный директор Корейского экспортно-импортного банка (Korea Eximbank) Кивеон Хван (Hwang Ki-yeon) на семинаре, посвященном запуску CMMFF в рамках 59-го ежегодного заседания Совета управляющих АБР.

    "Недавняя напряженность в мире стала для всех нас тревожным звонком, доказавшим, что мы больше не можем полагаться исключительно на эффективность. Мы переходим от эпохи "точно в срок" к эпохе "на всякий случай". В этой новой реальности устойчивость становится нашей главной валютой. Сегодняшний Меморандум о взаимопонимании с АБР - это наш коллективный ответ на этот вызов. Через наши фонды устойчивости цепочек поставок Korea Eximbank выделит до 500 млн долларов США в течение следующих трех лет. Соединяя скрытые сокровища этой земли, такие как вольфрам и молибден, с передовыми технологиями Кореи, а также региональным лидерством и обширной сетью АБР, мы закладываем основу для неразрывной цепочки поставок.

    Это партнерство - не просто документ. Это сеть безопасности для азиатской торговли. Мы полностью привержены поддержке стран-членов АБР в развитии их промышленного потенциала и обеспечении доступа к критически важным минералам для будущего", - отметил К. Хван.

    Кивеон Хван Korea Eximbank Азиатский банк развития (АБР) Самарканд Узбекистан
    "Korea Eximbank": Biz "tam vaxtında" dövründən "hər ehtimala qarşı" dövrünə keçirik
    Korea Eximbank highlights move toward 'just in case' economy

    Последние новости

    20:17

    В Кении жертвами наводнений и оползней стали 18 человек

    Другие страны
    20:11

    Самир Мамедли стал абсолютным победителем чемпионата Европы по бодибилдингу

    Индивидуальные
    20:03
    Фото

    Из Белграда в Баку выполнен прямой авиарейс - ОБНОВЛЕНО

    Туризм
    19:59

    В Сумгайыте скончался рабочий, которому стало плохо во время работы

    Происшествия
    19:53

    У берегов Ирана обстрелян сухогруз

    Другие страны
    19:49
    Фото

    Мехрибан Алиева посетила Кубок Европы по художественной гимнастике

    Командные
    19:35
    Фото

    На старте и финише "Бакинского марафона-2026" состоялись концерты

    Внутренняя политика
    19:28

    При ударах России по Украине погибли 10 человек, более 70 ранены

    Другие страны
    19:07

    Швеция задержала в Балтийском море танкер, предположительно связанный с "теневым флотом" России

    Другие страны
    Лента новостей