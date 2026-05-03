Korea Eximbank: Мы переходим от эпохи "точно в срок" к эпохе "на всякий случай"

Korea Eximbank выделит до 500 млн долларов США Азиатскому банку развития (АБР) в течение следующих трех лет для Механизма партнерского финансирования производства критически важного минерального сырья (CMMFF).

Как сообщает корреспондент Report из Самарканда, об этом заявил председатель правления и генеральный директор Корейского экспортно-импортного банка (Korea Eximbank) Кивеон Хван (Hwang Ki-yeon) на семинаре, посвященном запуску CMMFF в рамках 59-го ежегодного заседания Совета управляющих АБР.

"Недавняя напряженность в мире стала для всех нас тревожным звонком, доказавшим, что мы больше не можем полагаться исключительно на эффективность. Мы переходим от эпохи "точно в срок" к эпохе "на всякий случай". В этой новой реальности устойчивость становится нашей главной валютой. Сегодняшний Меморандум о взаимопонимании с АБР - это наш коллективный ответ на этот вызов. Через наши фонды устойчивости цепочек поставок Korea Eximbank выделит до 500 млн долларов США в течение следующих трех лет. Соединяя скрытые сокровища этой земли, такие как вольфрам и молибден, с передовыми технологиями Кореи, а также региональным лидерством и обширной сетью АБР, мы закладываем основу для неразрывной цепочки поставок.

Это партнерство - не просто документ. Это сеть безопасности для азиатской торговли. Мы полностью привержены поддержке стран-членов АБР в развитии их промышленного потенциала и обеспечении доступа к критически важным минералам для будущего", - отметил К. Хван.