Ильхам Алиев поздравил президента Польши с Днем Конституции
- 03 мая, 2026
- 12:32
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Польши Кароля Навроцкого с Днем Конституции.
Как сообщает Report, в поздравлении говорится:
"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю 3 Мая - Дня Конституции.
Отношения между Азербайджаном и Польшей основаны на глубоких исторических корнях и добрых традициях. Мы придаем особое значение развитию наших межгосударственных связей и плодотворного сотрудничества, обладающих большим потенциалом.
Верю, что мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия на пути расширения дружественных отношений между нашими странами, укрепления нашего стратегического партнерства, развития взаимодействия как на двусторонней основе, так и в рамках Европейского Союза.
В этот замечательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а дружественному народу Польши- постоянного благополучия и процветания".