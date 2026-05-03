Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Ильхам Алиев поздравил президента Польши с Днем Конституции

    Внешняя политика
    • 03 мая, 2026
    • 12:32
    Ильхам Алиев поздравил президента Польши с Днем Конституции

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Польши Кароля Навроцкого с Днем Конституции.

    Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

    "От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю 3 Мая - Дня Конституции.

    Отношения между Азербайджаном и Польшей основаны на глубоких исторических корнях и добрых традициях. Мы придаем особое значение развитию наших межгосударственных связей и плодотворного сотрудничества, обладающих большим потенциалом.

    Верю, что мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия на пути расширения дружественных отношений между нашими странами, укрепления нашего стратегического партнерства, развития взаимодействия как на двусторонней основе, так и в рамках Европейского Союза.

    В этот замечательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а дружественному народу Польши- постоянного благополучия и процветания".

    Ильхам Алиев День Конституции Кароль Навроцкий
    Prezident İlham Əliyev polşalı həmkarını Konstitusiya Günü münasibətilə təbrik edib
    President Ilham Aliyev congratulates Polish counterpart on Constitution Day

    Последние новости

    20:26

    Греция может упростить въезд сербских туристов в ЕС

    Другие страны
    20:17

    В Кении жертвами наводнений и оползней стали 18 человек

    Другие страны
    20:11

    Самир Мамедли стал абсолютным победителем чемпионата Европы по бодибилдингу

    Индивидуальные
    20:03
    Фото

    Из Белграда в Баку выполнен прямой авиарейс - ОБНОВЛЕНО

    Туризм
    19:59

    В Сумгайыте скончался рабочий, которому стало плохо во время работы

    Происшествия
    19:53

    У берегов Ирана обстрелян сухогруз

    Другие страны
    19:49
    Фото

    Мехрибан Алиева посетила Кубок Европы по художественной гимнастике

    Командные
    19:35
    Фото

    На старте и финише "Бакинского марафона-2026" состоялись концерты

    Внутренняя политика
    19:28

    При ударах России по Украине погибли 10 человек, более 70 ранены

    Другие страны
    Лента новостей