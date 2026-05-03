Ильхам Алиев поздравил президента Польши с Днем Конституции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Польши Кароля Навроцкого с Днем Конституции.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю 3 Мая - Дня Конституции.

Отношения между Азербайджаном и Польшей основаны на глубоких исторических корнях и добрых традициях. Мы придаем особое значение развитию наших межгосударственных связей и плодотворного сотрудничества, обладающих большим потенциалом.

Верю, что мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия на пути расширения дружественных отношений между нашими странами, укрепления нашего стратегического партнерства, развития взаимодействия как на двусторонней основе, так и в рамках Европейского Союза.

В этот замечательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а дружественному народу Польши- постоянного благополучия и процветания".