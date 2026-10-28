Армения и Словения подписали меморандум по расширению политического диалога

Армения и Словения подписали меморандум о взаимопонимании по расширению политического диалога.

Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, документ подписали министр иностранных дел и международной торговли Армении Арарат Мирзоян и министр иностранных дел и по делам Европы Республики Словения Тони Кайзер.

Мирзоян отметил, что меморандум будет способствовать продвижению насыщенной повестки дня между двумя странами.

"Существует ряд направлений и программ, в которых мы уже имеем достаточно успешный опыт. Экономика, здравоохранение, образование, наука, юстиция, инновации, туризм, новые инициативы ожидаются во всех этих областях", - сказал он.

Мирзоян отметил, что также состоится бизнес-форум между Арменией и Словенией с участием бизнесменов из обеих стран.