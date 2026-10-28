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    Армения и Словения подписали меморандум по расширению политического диалога

    В регионе
    • 28 октября, 2026
    • 12:47
    Армения и Словения подписали меморандум по расширению политического диалога

    Армения и Словения подписали меморандум о взаимопонимании по расширению политического диалога.

    Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, документ подписали министр иностранных дел и международной торговли Армении Арарат Мирзоян и министр иностранных дел и по делам Европы Республики Словения Тони Кайзер.

    Мирзоян отметил, что меморандум будет способствовать продвижению насыщенной повестки дня между двумя странами.

    "Существует ряд направлений и программ, в которых мы уже имеем достаточно успешный опыт. Экономика, здравоохранение, образование, наука, юстиция, инновации, туризм, новые инициативы ожидаются во всех этих областях", - сказал он.

    Мирзоян отметил, что также состоится бизнес-форум между Арменией и Словенией с участием бизнесменов из обеих стран.

    Арарат Мирзоян Тони Кайзер Меморандумом о взаимопонимании Армения Словения
    Ermənistan Sloveniya ilə siyasi dialoqun genişləndirilməsinə dair memorandum imzalayıb
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