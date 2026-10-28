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    Ermənistan Sloveniya ilə siyasi dialoqun genişləndirilməsinə dair memorandum imzalayıb

    Region
    • 28 oktyabr, 2026
    • 12:59
    Ermənistan Sloveniya ilə siyasi dialoqun genişləndirilməsinə dair memorandum imzalayıb

    Ermənistan və Sloveniya siyasi dialoqun genişləndirilməsinə dair anlaşma memorandumu imzalayıb.

    "Report" yerli mediaya istinadən xəbər verir ki, sənədi Ermənistanın xarici işlər və beynəlxalq ticarət naziri Ararat Mirzoyan və Sloveniya Respublikasının xarici işlər və Avropa məsələləri naziri Toni Kayzer imzalayıblar.

    A.Mirzoyan qeyd edib ki, memorandum iki ölkə arasında zəngin gündəliyin irəlilədilməsinə kömək edəcək: "Artıq kifayət qədər uğurlu təcrübəyə malik olduğumuz bir sıra istiqamətlər və proqramlar mövcuddur. İqtisadiyyat, səhiyyə, təhsil, elm, ədliyyə, innovasiyalar, turizm, bütün bu sahələrdə yeni təşəbbüslər gözlənilir".

    O qeyd edib ki, həmçinin hər iki ölkədən olan iş adamlarının iştirakı ilə Ermənistan və Sloveniya arasında biznes-forum keçiriləcək.

    Ararat Mirzoyan Ermənistan Sloveniya
    Армения и Словения подписали меморандум по расширению политического диалога
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