В Мадриде проходит акция протеста фермеров

Фермеры со всей Испании проводят акцию протеста в Мадриде, требуя от правительства принять немедленные меры в связи с ростом цен.

Как передает Report, об этом сообщают испанские медиа.

Участники акции въехали в Мадрид пятью колоннами тракторов и движутся к площади Колумба в центре испанской столицы. Оттуда они отправятся к зданию Министерства сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия.

Протестующие в первую очередь требуют от правительства принять чрезвычайный план действий в отношении производственных затрат и сельскохозяйственного дизельного топлива.