Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    В Мадриде проходит акция протеста фермеров

    Другие страны
    • 28 октября, 2026
    • 12:55
    В Мадриде проходит акция протеста фермеров

    Фермеры со всей Испании проводят акцию протеста в Мадриде, требуя от правительства принять немедленные меры в связи с ростом цен.

    Как передает Report, об этом сообщают испанские медиа.

    Участники акции въехали в Мадрид пятью колоннами тракторов и движутся к площади Колумба в центре испанской столицы. Оттуда они отправятся к зданию Министерства сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия.

    Протестующие в первую очередь требуют от правительства принять чрезвычайный план действий в отношении производственных затрат и сельскохозяйственного дизельного топлива.

    Акции протеста Рост цен на топливо Испания
    Madriddə etiraz aksiyası keçirilir
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    14:34
    "Нафтогаз" Украины и Госдеп США договорились о партнерстве в нефтегазовом секторе
    Другие страны
    14:30
    Ширванский канал позволит расширить орошаемые площади более чем на 100 тыс. га
    АПК
    14:29
    Эксперт: В Азербайджане может быть создан новый рынок для микрокредитов
    Финансы
    14:23
    Завтра в Анкаре состоится заседание СМИД ОТГ
    Внешняя политика
    14:03
    ADSEA: Из Ширванского канала будет подаваться вода в озеро Гаджигабул
    Инфраструктура
    13:59
    АСА: Требования ликвидности влияют на инвестиционные решения
    Финансы
    13:52
    В Азербайджане в 2027г прожиточный минимум увеличат до 314 манатов
    Милли Меджлис
    13:50
    Видео
    Число погибших при столкновении двух поездов в Испании возросло до 40 человек - Обновлено
    Другие страны
    13:49
    Должностным лицам в Азербайджане установят ограничения на стороннюю деятельность
    Милли Меджлис
    Лента новостей