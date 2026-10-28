В Мадриде проходит акция протеста фермеров
Другие страны
- 28 октября, 2026
- 12:55
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Фермеры со всей Испании проводят акцию протеста в Мадриде, требуя от правительства принять немедленные меры в связи с ростом цен.
Как передает Report, об этом сообщают испанские медиа.
Участники акции въехали в Мадрид пятью колоннами тракторов и движутся к площади Колумба в центре испанской столицы. Оттуда они отправятся к зданию Министерства сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия.
Протестующие в первую очередь требуют от правительства принять чрезвычайный план действий в отношении производственных затрат и сельскохозяйственного дизельного топлива.
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