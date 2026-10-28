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    Рамин Мамедов: Азербайджан - страна религиозного и культурного многообразия

    Kультурная политика
    • 28 октября, 2026
    • 12:45
    Рамин Мамедов: Азербайджан - страна религиозного и культурного многообразия

    Азербайджан зарекомендовал себя как страна религиозного и культурного многообразия и продуктивный партнер.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов на сессии "Диалог религий: Дорожная карта к общему будущему" в рамках VII Всемирного форума межкультурного диалога.

    По его словам, Азербайджан стал площадкой для форумов и саммитов религиозных лидеров.

    Мамедов отметил, что после длительного конфликта Азербайджан хорошо понимает ценность мира и безопасности.

    "Мы хорошо знаем, что такое разрушение мест религиозного поклонения. Конфликт завершен, и сейчас на освобожденных территориях ведутся масштабные восстановительные и строительные работы. Азербайджан восстанавливает все памятники независимо от их религиозной и исторической принадлежности. Это государственная политика", - заявил он.

    Председатель комитета подчеркнул, что долгосрочный мир - не только ответственность государства, но и общая ответственность.

    В завершение Мамедов призвал участников активно включиться в обсуждение и выразил надежду, что по его итогам будет разработана общая дорожная карта.

    VII Всемирный форум межкультурного диалога Рамин Мамедов
    Ramin Məmmədov: Azərbaycan dini və mədəni müxtəlifliyə malik ölkə kimi özünü sübut edib
    Azerbaijan establishes itself as country of religious diversity, productive partner, official says
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