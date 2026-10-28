Рамин Мамедов: Азербайджан - страна религиозного и культурного многообразия

Азербайджан зарекомендовал себя как страна религиозного и культурного многообразия и продуктивный партнер.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов на сессии "Диалог религий: Дорожная карта к общему будущему" в рамках VII Всемирного форума межкультурного диалога.

По его словам, Азербайджан стал площадкой для форумов и саммитов религиозных лидеров.

Мамедов отметил, что после длительного конфликта Азербайджан хорошо понимает ценность мира и безопасности.

"Мы хорошо знаем, что такое разрушение мест религиозного поклонения. Конфликт завершен, и сейчас на освобожденных территориях ведутся масштабные восстановительные и строительные работы. Азербайджан восстанавливает все памятники независимо от их религиозной и исторической принадлежности. Это государственная политика", - заявил он.

Председатель комитета подчеркнул, что долгосрочный мир - не только ответственность государства, но и общая ответственность.

В завершение Мамедов призвал участников активно включиться в обсуждение и выразил надежду, что по его итогам будет разработана общая дорожная карта.