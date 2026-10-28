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    Азербайджан направил 397,1 млн манатов на погашение задолженности по гособлигациям

    Финансы
    • 28 октября, 2026
    • 12:27
    Азербайджан направил 397,1 млн манатов на погашение задолженности по гособлигациям

    Азербайджан в январе-сентябре текущего года направил 397,1 млн манатов на выплату процентов и дисконтов по государственным облигациям.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

    Согласно информации, за отчетный период инвесторам была возвращена основная сумма по государственным облигациям с наступившим сроком погашения в размере 2 млрд 297,2 млн манатов.

    Министерство финансов Азербайджана
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