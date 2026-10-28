Азербайджан направил 397,1 млн манатов на погашение задолженности по гособлигациям
Финансы
- 28 октября, 2026
- 12:27
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Азербайджан в январе-сентябре текущего года направил 397,1 млн манатов на выплату процентов и дисконтов по государственным облигациям.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.
Согласно информации, за отчетный период инвесторам была возвращена основная сумма по государственным облигациям с наступившим сроком погашения в размере 2 млрд 297,2 млн манатов.
Последние новости
13:07
Masdar: Азербайджану необходим Сетевой кодекс для подключения бизнеса к ВИЭЭнергетика
13:03
Самед Баширли: Достижение климатических целей - один из приоритетов АзербайджанаБизнес
13:01
Аллахшукюр Пашазаде заявил о развитии сотрудничества между религиозными центрамиРелигия
12:55
В Мадриде проходит акция протеста фермеровДругие страны
12:47
Армения и Словения подписали меморандум по расширению политического диалогаВ регионе
12:45
Рамин Мамедов: Азербайджан - страна религиозного и культурного многообразияKультурная политика
12:44
Фото
Азербайджан сыграет с Гибралтаром на ЧМ U-15 в БакуФутбол
12:37
Пашинян назначил комиссию по инвентаризации погранинфраструктуры с ИраномВ регионе
12:34
В Азербайджане подготовят новые стандарты общего образованияНаука и образование