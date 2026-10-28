Азербайджан направил 397,1 млн манатов на погашение задолженности по гособлигациям

Азербайджан в январе-сентябре текущего года направил 397,1 млн манатов на выплату процентов и дисконтов по государственным облигациям.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Согласно информации, за отчетный период инвесторам была возвращена основная сумма по государственным облигациям с наступившим сроком погашения в размере 2 млрд 297,2 млн манатов.