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    В Азербайджане гарантированный государством долг сократился на 24%

    Финансы
    • 28 октября, 2026
    • 12:27
    В Азербайджане гарантированный государством долг сократился на 24%

    Гарантированный государством долг Азербайджана составил 7 млрд 886 млн манатов (5,7% ВВП) на 1 октября текущего года, что на 24% меньше по сравнению с началом года.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство финансов.

    Согласно информации, причиной значительного сокращения стало погашение ЗАО "Южный газовый коридор" облигаций в иностранной валюте на сумму $2 млрд, привлеченных под государственную гарантию.

    На долю внешних кредитов пришлось 4 млрд 857,88 млн манатов ($2 млрд 857,58 млн), или 61,6% гарантированного долга, а на долю внутренних кредитов - 3 млрд 28,2 млн манатов, или 38,4%.

    На отчетную дату 52,2% портфеля долга составлял долг с фиксированной процентной ставкой, 47,8% - с плавающей процентной ставкой.

    Валютная структура портфеля гарантированного государством долга выглядела следующим образом: доллар США - 57,9%, евро - 19,4%, манат - 16,2%, японская иена - 4,6%, прочие валюты - 2%.

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