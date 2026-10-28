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    Azərbaycan 9 ayda dövlət zəmanətli borcunun məbləğini 24 % azaldıb

    Maliyyə
    • 28 oktyabr, 2026
    • 12:10
    Azərbaycan 9 ayda dövlət zəmanətli borcunun məbləğini 24 % azaldıb

    Bu il oktyabrın 1-nə Azərbaycanın dövlət zəmanətli borcu 7 milyard 886 milyon manat (ÜDM-in 5,7 %-i qədər) təşkil edib ki, bu da ilin əvvəli ilə müqayisədə 24 % azdır.

    "Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, əhəmiyyətli dərəcədə azalmaya səbəb "Cənub Qaz Dəhlizi" QSC-nin dövlət zəmanəti ilə cəlb etdiyi 2 milyard ABŞ dolları məbləğində xarici valyuta nominallı istiqrazları geri qaytarmasıdır.

    Dövlət zəmanətli borcunun 4 milyard 857,88 milyon manatı (2 milyard 857,58 milyon ABŞ dolları) və yaxud 61,6 %-i xarici kreditlərin, 3 milyard 28,2 milyon manatı və yaxud 38,4 %-i isə daxili kreditlərin payına düşüb.

    Hesabat tarixinə dövlət zəmanətli borc portfelinin 52,2 %-ni sabit, 47,8 %-ni dəyişkən faiz dərəcəli borc təşkil edib.

    Dövlət zəmanətli borc portfelinin valyuta tərkibi belə olub: ABŞ dolları – 57,9 %, avro – 19,4 %, manat – 16,2 %, yapon yeni – 4,6 %, digər valyutalar – 2 %.

    Azərbaycan Maliyyə Nazirliyi Dövlət zəmanətli borcun məbləği
    В Азербайджане гарантированный государством долг сократился на 24%
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