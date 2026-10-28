Пашинян назначил комиссию по инвентаризации погранинфраструктуры с Ираном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян создал переговорную комиссию по вопросам инвентаризации пограничной инфраструктуры с Ираном и переговорам с иранской стороной.

Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом сообщается на официальном портале правительства Армении.

Комиссию возглавит начальник управления сопредельных стран министерства иностранных дел и международной торговли Армении (в настоящее время и. о. председателя является Аветик Арутюнян). Также в состав комиссии войдут начальник отдела по вопросам делимитации границы в указанном управлении министерства.

Также в состав комиссии войдут два представителя Генштаба ВС республики, один из советников министра юстиции, три служащих СНБ, включая начальника отдела пограничных войск, а также начальник одного из отделов Госкомитета кадастра недвижимости.

Ранее в пограничной зоне побывал вице-премьер Армении Мгер Григорян, в рамках подготовительных работ для проектирования маршрута TRIPP ("Маршрут Трампа").