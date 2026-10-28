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    Пашинян назначил комиссию по инвентаризации погранинфраструктуры с Ираном

    В регионе
    • 28 октября, 2026
    • 12:37
    Пашинян назначил комиссию по инвентаризации погранинфраструктуры с Ираном

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян создал переговорную комиссию по вопросам инвентаризации пограничной инфраструктуры с Ираном и переговорам с иранской стороной.

    Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом сообщается на официальном портале правительства Армении.

    Комиссию возглавит начальник управления сопредельных стран министерства иностранных дел и международной торговли Армении (в настоящее время и. о. председателя является Аветик Арутюнян). Также в состав комиссии войдут начальник отдела по вопросам делимитации границы в указанном управлении министерства.

    Также в состав комиссии войдут два представителя Генштаба ВС республики, один из советников министра юстиции, три служащих СНБ, включая начальника отдела пограничных войск, а также начальник одного из отделов Госкомитета кадастра недвижимости.

    Ранее в пограничной зоне побывал вице-премьер Армении Мгер Григорян, в рамках подготовительных работ для проектирования маршрута TRIPP ("Маршрут Трампа").

    Сухопутная граница Никол Пашинян Совместная комиссия Армения Исламская Республика Иран Маршрут Трампа (TRIPP)
    Paşinyan İranla sərhəd infrastrukturunun inventarlaşdırılması üçün komissiya yaradıb
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