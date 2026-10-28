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    Paşinyan İranla sərhəd infrastrukturunun inventarlaşdırılması üçün komissiya yaradıb

    Region
    • 28 oktyabr, 2026
    • 12:46
    Paşinyan İranla sərhəd infrastrukturunun inventarlaşdırılması üçün komissiya yaradıb

    Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan İranla sərhəd infrastrukturunun inventarlaşdırılması və İran tərəfi ilə danışıqların aparılması məsələləri üzrə danışıqlar komissiyası təyin edib.

    "Report" yerli mediaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan hökumətinin rəsmi portalında bildirilib.

    Komissiyaya Ermənistanın Xarici İşlər və Beynəlxalq Ticarət Nazirliyinin həmsərhəd ölkələr idarəsinin rəisi (hazırda sədr vəzifəsini icra edən Avetik Arutyunyan) rəhbərlik edəcək. Həmçinin, komissiyanın tərkibinə nazirliyin qeyd olunan idarəsindəki sərhədin delimitasiyası məsələləri üzrə şöbənin rəisi də daxil olacaq.

    Komissiyanın tərkibinə həmçinin respublika Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının iki nümayəndəsi, ədliyyə nazirinin məsləhətçilərindən biri, sərhəd qoşunları şöbəsinin rəisi də daxil olmaqla Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin üç əməkdaşı, eləcə də Daşınmaz Əmlakın Kadastrı Dövlət Komitəsinin şöbələrindən birinin rəisi daxil olacaq.

    Nikol Paşinyan İran İslam Respublikası Ermənistan
    Пашинян назначил комиссию по инвентаризации погранинфраструктуры с Ираном
    44 filmi
    44 filmi

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