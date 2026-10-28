Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Азербайджан сыграет с Гибралтаром на ЧМ U-15 в Баку

    Футбол
    • 28 октября, 2026
    • 12:44
    Азербайджан сыграет с Гибралтаром на ЧМ U-15 в Баку

    Сборная Азербайджана сыграла со сборной Чили в рамках чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15 в Баку.

    Как сообщает Report, прошедшая в 1/16 финала дивизиона C (за 65-96-е места) встреча завершилась победой чилийцев со счетом 3:1.

    Таким образом, на следующем этапе азербайджанские футболисты встретятся со сборной Гибралтара, уступившей Беларуси со счетом 0:6. Матч Азербайджан - Гибралтар начнется сегодня в 18:15.

    Напомним, что сборная Азербайджана прошла в Дивизион C как третья команда группы AF. Сборная одержала победу над Тимором-Лесте со счетом 6:0, над Андоррой - 1:0, над Израилем - 3:1, а также проиграла Австралии - 1:3 и Гаити - 0:4. Таким образом, сборная завершила групповой этап на третьем месте с 9 очками.

    В мундиале участвуют команды, представляющие ассоциации - члены ФИФА из 189 стран мира. В рамках чемпионата состоится около 1 тыс. игр.

    Азербайджан сыграет с Гибралтаром на ЧМ U-15 в Баку
    Азербайджан сыграет с Гибралтаром на ЧМ U-15 в Баку
    Азербайджан сыграет с Гибралтаром на ЧМ U-15 в Баку
    Азербайджан сыграет с Гибралтаром на ЧМ U-15 в Баку
    Азербайджан сыграет с Гибралтаром на ЧМ U-15 в Баку
    Азербайджан сыграет с Гибралтаром на ЧМ U-15 в Баку
    Азербайджан сыграет с Гибралтаром на ЧМ U-15 в Баку
    Азербайджан сыграет с Гибралтаром на ЧМ U-15 в Баку
    Азербайджан сыграет с Гибралтаром на ЧМ U-15 в Баку

    Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Фото
    Azərbaycan millisi Bakıda təşkil olunan U-15 dünya çempionatında növbəti matçını keçirib
    Фото
    Azerbaijani national team plays another match at U-15 World Cup in Baku
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    13:09
    В Баку расследуют гибель семиклассницы, выпавшей из окна школы
    Происшествия
    13:07
    Masdar: Азербайджану необходим Сетевой кодекс для подключения бизнеса к ВИЭ
    Энергетика
    13:03
    Самед Баширли: Достижение климатических целей - один из приоритетов Азербайджана
    Бизнес
    13:01
    Аллахшукюр Пашазаде заявил о развитии сотрудничества между религиозными центрами
    Религия
    12:55
    В Мадриде проходит акция протеста фермеров
    Другие страны
    12:47
    Армения и Словения подписали меморандум по расширению политического диалога
    В регионе
    12:45
    Рамин Мамедов: Азербайджан - страна религиозного и культурного многообразия
    Kультурная политика
    12:44
    Фото
    Азербайджан сыграет с Гибралтаром на ЧМ U-15 в Баку
    Футбол
    12:37
    Пашинян назначил комиссию по инвентаризации погранинфраструктуры с Ираном
    В регионе
    Лента новостей