Азербайджан сыграет с Гибралтаром на ЧМ U-15 в Баку

Сборная Азербайджана сыграла со сборной Чили в рамках чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15 в Баку.

Как сообщает Report, прошедшая в 1/16 финала дивизиона C (за 65-96-е места) встреча завершилась победой чилийцев со счетом 3:1.

Таким образом, на следующем этапе азербайджанские футболисты встретятся со сборной Гибралтара, уступившей Беларуси со счетом 0:6. Матч Азербайджан - Гибралтар начнется сегодня в 18:15.

Напомним, что сборная Азербайджана прошла в Дивизион C как третья команда группы AF. Сборная одержала победу над Тимором-Лесте со счетом 6:0, над Андоррой - 1:0, над Израилем - 3:1, а также проиграла Австралии - 1:3 и Гаити - 0:4. Таким образом, сборная завершила групповой этап на третьем месте с 9 очками.

В мундиале участвуют команды, представляющие ассоциации - члены ФИФА из 189 стран мира. В рамках чемпионата состоится около 1 тыс. игр.