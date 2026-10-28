В Красноярском крае РФ белый медведь напал на рабочего
- 28 октября, 2026
- 12:31
Будьте в курсе главных новостей!
Белый медведь напал на дорожного рабочего на Таймыре на севере Красноярского края.
Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в оперативных службах региона.
"Нападение белого медведя произошло пострадавший - дорожный рабочий", - сообщили в службах.
Мужчина получил скальпированную рану головы, а также ранения лопатки и кистей обоих рук. Его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.
Нападение произошло вне населенного пункта и не на территории предприятия.
Ранее сообщалось, что белые медведи стали выходить в поселок Диксон. От населенного пункта удалось отогнать трех белых медведей, в том числе медведицу с медвежонком. Белых медведей от населенного пункта отгоняет специальный "медвежий патруль", стрелять в краснокнижного зверя нельзя.