В Красноярском крае РФ белый медведь напал на рабочего

Белый медведь напал на дорожного рабочего на Таймыре на севере Красноярского края.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в оперативных службах региона.

"Нападение белого медведя произошло пострадавший - дорожный рабочий", - сообщили в службах.

Мужчина получил скальпированную рану головы, а также ранения лопатки и кистей обоих рук. Его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.

Нападение произошло вне населенного пункта и не на территории предприятия.

Ранее сообщалось, что белые медведи стали выходить в поселок Диксон. От населенного пункта удалось отогнать трех белых медведей, в том числе медведицу с медвежонком. Белых медведей от населенного пункта отгоняет специальный "медвежий патруль", стрелять в краснокнижного зверя нельзя.