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    В Красноярском крае РФ белый медведь напал на рабочего

    В регионе
    • 28 октября, 2026
    • 12:31
    В Красноярском крае РФ белый медведь напал на рабочего

    Белый медведь напал на дорожного рабочего на Таймыре на севере Красноярского края.

    Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в оперативных службах региона.

    "Нападение белого медведя произошло пострадавший - дорожный рабочий", - сообщили в службах.

    Мужчина получил скальпированную рану головы, а также ранения лопатки и кистей обоих рук. Его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.

    Нападение произошло вне населенного пункта и не на территории предприятия.

    Ранее сообщалось, что белые медведи стали выходить в поселок Диксон. От населенного пункта удалось отогнать трех белых медведей, в том числе медведицу с медвежонком. Белых медведей от населенного пункта отгоняет специальный "медвежий патруль", стрелять в краснокнижного зверя нельзя.

    Белый медведь Нападение животного Россия
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