В Азербайджане подготовят новые стандарты общего образования

В Азербайджане разрабатываются новые стандарты общего образования.

Как передает Report, об этом сообщил и. о. директора Института образования Эльнур Алиев на панельной сессии в рамках VII Всемирного форума межкультурного диалога в Баку.

По его словам, подготовку документа планируется завершить до конца текущего года.

"В новых стандартах мы заложили подход, который окажет серьезное влияние на развитие межкультурного диалога и цифрового гражданства. В первую очередь, в новом документе будет дополнительная рамка по компетенциям, где гражданственность определяется в качестве самостоятельного элемента. Это очень важный шаг вперед", - сказал Э.Алиев.

Он подчеркнул, что новый подход носит междисциплинарный характер. "В рамках него предусмотрены общие межпредметные навыки, которые будут параллельно развиваться всеми дисциплинами. То есть над этими компетенциями будет работать не один, а разные предметы в рамках преподавания. Сюда входят и межкультурный диалог, и цифровое гражданство. Подход к новым компетенциям, как известно, состоит из четырех основных компонентов: знания, навыки, отношения и ценности. Эти компоненты будут включены в каждый предмет на уровне каждого класса и всех ступеней школьного образования", - отметил Э.Алиев.