В Иране заявили об ударе по американской военной базе в Кувейте
Другие страны
- 18 ноября, 2026
- 08:07
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Ударные беспилотники Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана сегодня утром атаковали системы противовоздушной обороны Patriot, а также пусковые установки беспилотников и ракет на американской военной базе Али ас-Салем в Кувейте.
Как передает Report со ссылкой на иранское агентство Tasnim, об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы.
Ранее кувейтская армия сообщила в соцсети Х, что силы ее противовоздушной обороны ведут отражение массированной атаки вражеских беспилотников.
"Генеральный штаб сухопутных войск отмечает, что любые слышимые звуки взрывов являются результатом перехвата системами противовоздушной обороны вражеских атак", - говорилось в тексте заявления.
Tasnim: SEPAH ABŞ-nin Küveytdəki bazasına zərbələr endirib
Iran claims attack on US military base in Kuwait
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