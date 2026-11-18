Ударные беспилотники Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана сегодня утром атаковали системы противовоздушной обороны Patriot, а также пусковые установки беспилотников и ракет на американской военной базе Али ас-Салем в Кувейте.

Как передает Report со ссылкой на иранское агентство Tasnim, об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы.

Ранее кувейтская армия сообщила в соцсети Х, что силы ее противовоздушной обороны ведут отражение массированной атаки вражеских беспилотников.

"Генеральный штаб сухопутных войск отмечает, что любые слышимые звуки взрывов являются результатом перехвата системами противовоздушной обороны вражеских атак", - говорилось в тексте заявления.