Tasnim: SEPAH ABŞ-nin Küveytdəki bazasına zərbələr endirib
Digər ölkələr
- 18 noyabr, 2026
- 08:11
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İranın İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) pilotsuz uçuş aparatları bu gün səhər ABŞ-nin Küveytdəki "Əli əs-Saləm" hərbi bazasında "Patriot" HHM sistemlərinə, həmçinin PUA və raketlərin buraxılış qurğularına hücum edib.
"Report" İranın "Tasnim" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə SEPAH-ın bəyanatında deyilir.
Bundan əvvəl Küveyt ordusu "X" sosial şəbəkəsində onun hava hücumundan müdafiə qüvvələrinin düşmənin pilotsuz uçuş aparatlarının kütləvi hücumunu dəf etdiyini bildirmişdi.
"Quru qoşunlarının Baş Qərargahı bildirir ki, eşidilən hər hansı partlayış səsləri hava hücumundan müdafiə sistemlərinin düşmən hücumlarını dəf etməsinin nəticəsidir", – bəyanatda bildirilib.
В Иране заявили об ударе по американской военной базе в Кувейте
Iran claims attack on US military base in Kuwait
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