Для граждан Азербайджана в Монголии будет организована выездная консульская сессия
Внешняя политика
- 18 ноября, 2026
- 07:11
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В столице Монголии Улан-Баторе 21 ноября для граждан Азербайджана будет организовано выездное консульское обслуживание.
Об этом Report сообщает со ссылкой на азербайджанское посольство в Корее.
В рамках выездного консульского обслуживания будут приниматься обращения, в том числе связанные с обновлением общегражданских паспортов.
Граждан, желающих обратиться, просят до 17:00 20 ноября пройти регистрацию, отправив имя, фамилию, отчество, копию паспорта и контактный номер на электронный адрес seoul@mission.mfa.gov.az.
Консульское обслуживание будет осуществляться по адресу: город Улан-Батор, БЗД 5-р хороо, Монгол кино, 302 тоот.
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