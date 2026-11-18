В столице Монголии Улан-Баторе 21 ноября для граждан Азербайджана будет организовано выездное консульское обслуживание.

Об этом Report сообщает со ссылкой на азербайджанское посольство в Корее.

Прием будет осуществляться сотрудниками дипмиссии.

В рамках выездного консульского обслуживания будут приниматься обращения, в том числе связанные с обновлением общегражданских паспортов.

Граждан, желающих обратиться, просят до 17:00 20 ноября пройти регистрацию, отправив имя, фамилию, отчество, копию паспорта и контактный номер на электронный адрес seoul@mission.mfa.gov.az.

Консульское обслуживание будет осуществляться по адресу: город Улан-Батор, БЗД 5-р хороо, Монгол кино, 302 тоот.