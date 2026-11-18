Monqolustanda yaşayan Azərbaycan vətəndaşları üçün səyyar konsulluq xidməti göstəriləcək
Xarici siyasət
- 18 noyabr, 2026
- 07:10
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Monqolustanın paytaxtı Ulan-Bator şəhərində noyabrın 21-də Azərbaycan vətəndaşları üçün səyyar konsulluq xidmətinin göstərilməsi planlaşdırılır.
Bu barədə "Report" Azərbaycan Respublikasının Koreya Respublikasındakı Səfirliyinə istinadən xəbər verir.
Səyyar konsulluq xidməti çərçivəsində, o cümlədən ümumvətəndaş pasportlarının yenilənməsi ilə bağlı müraciətlər qəbul ediləcək.
Müraciət etmək istəyən vətəndaşlardan noyabrın 20-si saat 17:00-dək ad, soyad, ata adı, pasportun surəti və əlaqə nömrəsini seoul@mission.mfa.gov.az elektron poçt ünvanına göndərməklə qeydiyyatdan keçmələri xahiş olunur.
Konsulluq xidməti Ulan-Bator şəhəri, БЗД 5-р хороо, Монгол кино, 302 тоот ünvanında göstəriləcək.
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