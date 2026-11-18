Президент России Владимир Путин ожидает большой потенциальной пользы от предстоящей трехсторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и американским лидером Дональдом Трампом.

Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом он заявил, выступая на заседании Делового саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне.

По словам российского президента, в нынешней международной ситуации миру необходим диалог.

Путин также указал, что площадка АТЭС дает возможность для конструктивного общения на разных уровнях, прежде всего между лидерами ведущих экономик. Они могут "за одним столом" обмениваться мнениями, урегулировать межгосударственные разногласия в политике, экономике и сфере безопасности путем поиска компромиссов и баланса интересов, приводит РБК выдержки из выступления лидера РФ.

Напомним, что встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина запланирована на 19 ноября на полях саммита АТЭС.