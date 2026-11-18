Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) по состоянию на 31 октября текущего года подписал соглашения о финансирование в Азербайджане 47 проектов на общую сумму 457,8 млн евро.

Как сообщает Report со ссылкой на ЧБТР, фактический объем средств, направленных на финансирование в рамках 45 операций, оценивается в 722,8 млн евро.

При этом Совет директоров ЧБТР к концу октября одобрил проекты в Азербайджане на общую сумму 461 млн евро.

Согласно отчетности банка, наибольшая доля в портфеле подписанных проектов в Азербайджане приходится на финансовый сектор - 50,25%. На энергетические проекты приходится 35,25%, на сектор недвижимости - 6,92%. Доля проектов, связанных с товарами первой необходимости, составляет 3,92%, товаров выборочного спроса - 3,66%.

В числе крупных проектов ЧБТР в Азербайджане можно выделить финансирование Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) на сумму 75 млн долларов США, кредитные линии для Bank Respublika на 25 млн манатов, а также поддержка финансового сектора через Unibank в размере 7 млн долларов США и Azər Türk Bank - 5 млн долларов США.